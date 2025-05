Mallorca-Urlauber strömen nach Sóller – doch ein Moment reicht und der Besuch wird zum Albtraum

Diese kleine Stadt in der Serra de Tramuntana im Nordwesten von Mallorca ist mindestens einen Tagesauflug wert. Sóller besticht durch viele Highlights – allein die Fahrt mit der Eisenbahn dorthin ist schon ein Abenteuer, das sich lohnt. Und vom 8. bis 12. Mai 2025 lohnt sich ein Besuch erst recht, denn dann findet das berühmte Fest Es Firó statt.

Das Fest erinnert an den heldenhaften Widerstand der Sollerics (Bürger von Sóller) gegen den Angriff der Sarazenen im Jahre 1561. Das bunte Treiben zieht jährlich viele Besucher an und deshalb wird es gerne mal voll in der Stadt auf Mallorca. Für viele ein wahrer Traum, der jedoch auch schnell zum Albtraum werden kann, wenn man nicht auf der Hut ist. Denn die Menschenmengen bergen auch eine Gefahr.

In Sóller wird es voll am Wochenende

Mit dem „Roten Blitz“ geht es von Palma etwa 28 Kilometer entlang von Bergen, durch Tunnel und vorbei an den schönen Zitrusplantagen und Olivenhainen. Nach rund einer Stunde Fahrt kommen die Besucher in der charmanten Stadt an. Direkt befinden sich die Touristen in dem von zahlreichen Bars und Cafés gesäumten Hauptplatz Plaza Constitución von Sóller. Von hier aus blicken sie auf das markante Wahrzeichen des Tals, die Kirche Sant Bartomeu.

Beim Schlendern können sich Besucher regelrecht vergucken und verlieren ihre Umgebung schnell mal aus den Augen. Besonders im Gedränge der Menschen erkennen Kleinkriminelle ihre Chance. Wie in einem Video auf „Tik Tok“ nun zu sehen ist, machen sich Taschendiebe fast unbemerkt an den Wertsachen der Besucher zu schaffen. Die Masche ist oft die gleiche.

Die Tricks der Taschendiebe

Allein oder als Pärchen getarnt mischen sich die Diebe unter die Menschenmenge. Halten verliebt Händchen während sie nach leichten Opfern Ausschau halten. Dann pirschen sie sich langsam ran und öffnen erst die auf dem Rücken befindlichen Taschen, um im zweiten Schritt zuzugreifen. Geldbeutel oder Smartphones wechseln so schnell den Besitzer und der Eigentümer hat nichts mitbekommen. Bei großen Geldsummen oder wichtigen Dokumenten kann der Besuch so schonmal schnell zum Albtraum werden.

Mit Videos wie dem auf „Tik Tok“ versuchen Personen, denen die Maschen längst bekannt sind, andere zu warnen. Sollte also jemand in der Einkaufsstraße „pickpockets“ oder „carteristas“ rufen, dann ist das eine Warnung für Taschendiebe. Am besten also so wenig Wertsachen wie möglich mitnehmen und Taschen immer eng am Körper halten.