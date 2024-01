Maddie McCann: Nach 16 Jahren – Polizei macht jetzt ein erschütterndes Geständnis

Kaum ein Kriminalfall hielt die Welt in diesem Jahrtausend so sehr in Atem wie der Fall der Maddie McCann. Das damals dreijährige Mädchen war im Mai 2007 aus einem Ferienhaus in Portugal verschwunden.

Was mit Maddie McCann geschah, ist bis heute unbekannt. Der Fall und seine Ermittlungen mit all ihren Wendungen ging sofort um die Welt.

Maddie McCann: Eltern plötzlich verdächtigt

Zu den ersten Verdächtigen zählten damals die Eltern des Mädchens. Umgehend nach dem Verschwinden von Maddie McCann erklärten die portugiesischen Behörden Kate und Gerry McCann zu Verdächtigen in dem Fall.

Die Eltern wurden ein ums andere Mal verhört. Der schreckliche Verdacht der Ermittler: Die Eltern könnten die Entführung von Maddie McCann inszeniert und ihre Leiche versteckt haben. Besonders heftig: Kate McCann hatte einst davon berichtet, dass die Strafbehörden den Eltern einen unfassbar brisanten Deal angeboten hätten. Wenn die Eltern ihre vermeintliche Tat gestehen, würde ihnen eine mildere Strafe winken.

Auch interessant: Der Fall Maddie McCann: Beschuldigter Christian B. – jetzt folgt die Prozess-Wende

Kate und Gerry McCann extrem unter Druck gesetzt

Auf den Eltern der kleinen Maddie McCann lastete eine unvorstellbare Last. Sie hatten ihre Tochter verloren und mussten sich anschließend auch noch dieser fürchterlichen Hexenjagd stellen. Zwar wurde der führende Ermittler Goncalo Amaral daraufhin entlassen. Doch das führte nicht zu einem Ende des Schreckens für Kate und Gerry McCann. Denn Amaral veröffentlichte später ein Buch, in dem er die Eltern weiterhin als Verdächtige aufführte.

Mehr als 16 Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens muss die Polizei nun ein Geständnis ablegen. Dass die Ermittler damals auch die Eltern verdächtigten, tut den Beamten heute leid. Wie die BBC berichtet, reiste eine Delegation hochrangiger portugiesischer Polizeibeamter nach London, um sich dort mit Gerry McCann zu treffen. Die Ermittler entschuldigten sich für den Umgang mit den McCanns.

Maddie McCann von Christian B. ermordet?

Hauptverdächtiger in dem Fall ist mittlerweile längst der Deutsche Christian B., der aktuell in Deutschland eine siebenjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung und Drogenhandels absitzt. Auch die portugiesischen Behörden haben ihn im Visier, während er die Tat abstreitet.

Die deutschen Behörden ermitteln seit fünf Jahren gegen B. und hoffen, dass die Ermittlungen im kommenden Jahr erfolgreich abgeschlossen werden können. Staatsanwalt Hans Christian Wolters im Gespräch mit der BBC: „Das Ganze ist ein riesiges Puzzle. Wir haben viele entscheidende Teile, aber manche fehlen noch. Wir sind davon überzeugt, dass Christian B. in das Verschwinden von Maddie McCann involviert war und dass er sie ermordet hat.“