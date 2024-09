Maddie McCann: Neue Details! Hat sich Christian B. bei einem Mithäftling verplappert?

Mehr als 15 Jahre ist es her, dass der Fall Maddie McCann die Welt erschütterte. Nach dem Verschwinden des erst dreijährigen britischen Mädchens in einer Ferienanlage in Portugal ist der Fall bis heute ungelöst. Anfang 2020 gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass sie in dem Fall gegen einen 43-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Mordes ermittelt: Christian B.

Ihm werden drei Vergewaltigungen, zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und der Verdacht des Mordes an der dreijährigen Maddie McCann vorgeworfen. Obwohl es in seinem Prozess eigentlich gar nicht um Maddie McCann ging, ist sie immer wieder Thema. Nun hat ein ehemaliger Zellengenosse von Christan B. als Zeuge vor Gericht ausgesagt.

Maddie McCann: Zellengenosse packt aus

Im Vergewaltigungsprozess gegen den auch im Fall Maddie McCann Tatverdächtigen wurde nun ein ehemaliger Zellengenosse von Christian B. als Zeuge gehört. Im Jahr 2019 saßen Christian B. und der Rumäne Laurentiu C. gemeinsam in der Justizvollzugsanstalt Braunschweig ein. Sie hätten, so der Zeuge, mehrmals zusammen Kaffee getrunken. Der Tatverdächtige B. sei davon ausgegangen, dass C. pädophil sei und habe deshalb diese Geschichten ausgepackt.

„Er erzählte, er habe einen Bus besessen, Kinder mitgenommen und sie missbraucht. Er sagte: ,Du kannst sie auch zwei, drei Tage behalten und dann wieder freilassen’“, so der Zeuge. „Ich gehe davon aus, dass er mich provozieren wollte. Um festzustellen, ob ich auch was mit Kindern zu tun habe“, zitiert die „Bild“-Zeitung die Zeugenaussage gegen den Verdächtigen Christan B. im Fall Maddie McCann.

Und die Erzählung des Zellengenossen gehen noch weiter. „Er hat mir erzählt, dass er in Portugal geklaut hat. Da war ein offenes Fenster, dort ist er eingestiegen. Geld hat er keins gefunden. Aber ein Kind. Das hat er dann mitgenommen“, sagte der Zeuge „Bild“-Infos zufolge beim Prozess vor dem Braunschweiger Landgericht am 25. September.

Die Glaubwürdigkeit des rumänischen Zeugen wird noch geprüft. Nach der Mittagspause des Prozesses seien seine Ausführungen detaillierter gewesen. Oberstaatsanwältin Ute Lindemann soll den Zeugen auch darauf hingewiesen, dass er bei der Polizei anders ausgesagt habe. Inwiefern die Aussagen im Fall Maddie McCann weiterhelfen, bleibt wohl noch abzuwarten.