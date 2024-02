Maddie McCann: Verdächtiger Christian B. vor Gericht – diese Details sind kaum auszuhalten

Wie eiskalt kann man sein? In Braunschweig wird Christian B. seit Mitte Februar der Prozess gemacht, der Verdächtige im Vermisstenfall von Maddie McCann muss sich wegen mehreren Vergewaltigungen und Kindesmissbrauch vor dem Landgerichten verantworten.

Am zweiten offiziellen Prozesstag am Freitag (23. Februar) offenbarten nicht nur die Anklage-Details einen schockierenden Einblick in Christian B.s mutmaßliche Taten – auch seine Reaktion auf die Vorwürfe irritiert, wie unser Partnerportal in Braunschweig, „News38“, berichtet, die beim Prozess vor Ort waren.

Maddie McCann-Verdächtiger Christian B.: So skrupellos behandelte er seine Opfer

Als wiegen die Vorwürfe gegen Maddie McCann-Verdächtigen Christian B. nicht schon schwer genug, so setzen die Details seiner Taten noch einen drauf.

Am Freitag wird im Landgericht Braunschweig unter anderem die Vergewaltigung von Hazel B. dargelegt, die Christian B. am 16. Juni 2004 in ihrem Appartement in Praia de Rocha in Portugal überfallen haben soll.

Der Angeklagte soll die Frau mehrfach anal vergewaltigt haben, sie außerdem ausgepeitscht und zum Oralverkehr gezwungen haben. Als sich die junge Frau fast übergeben musste, soll Christian B. aggressiv reagiert und sie nackt an ihren Haaren durch die Wohnung gezogen haben. Zudem soll der Tatverdächtige das Ganze gefilmt und Hazel B. mit einem Messer bedroht haben – die Frau hatte Todesangst, berichtet „News38“.

Maddie McCann-Verdächtiger Christian B.: „Jetzt versaust du meinen ganzen Teppich“

Auch eine 14-Jährige aus Deutschland soll von Christian B. zwischen Dezember 2000 und April 2006 gepeinigt und oral missbraucht worden sein. Dabei ging der 47-Jährige so brutal vor, dass sich die Jugendliche tatsächlich übergeben musste. „Jetzt versaust du meinen ganzen Teppich“, habe der Angeklagte daraufhin geschimpft. Er soll auch diese Vergewaltigung auf Video aufgenommen haben.

Was neben den Tat-Details besonders schockiert, ist auch die Reaktion von Christian B. im Gerichtssaal. Der Angeklagte verzieht während der Verlesung der Vorwürfe kaum eine Miene, wirkt gelangweilt, desinteressiert oder abwesend. Mehr über die Taten des Maddie McCann-Verdächtigen und sein Verhalten kannst du im ganzen Bericht bei „News38“ lesen.