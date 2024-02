Lufthansa-Streik legt Flughäfen lahm – so kommst du jetzt trotzdem ans Ziel

Die unzähligen Streiks in Deutschland scheinen zunächst erstmal kein Ende zu nehmen. Aktuell legt Lufthansa viele Flughäfen lahm und sorgt für Trubel bei den Reisenden. Flugausfälle und Verspätungen erschweren es ihnen von A nach B zu kommen. Doch was kann man tun, um trotzdem sein Ziel rechtzeitig zu erreichen?

Am Mittwoch (7. Februar 2024) ab 4 Uhr in der Früh wird es an einigen Flughäfen ruhiger. Der Grund? Die Gewerkschaft verdi hat das Lufthansa-Bodenpersonal zu einem Warnstreik aufgerufen, der noch bis Donnerstag (08. Februar) um 07.10 Uhr andauern soll. Die Lufthansa Technik, Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Cargo und Lufthansa Engineering and Operational Services ziehen mit. Das Unternehmen warnt auf seiner Webseite: „Aufgrund des Streiks sind die Umbuchungsschalter leider nicht besetzt.“ (Wir berichteten) Einige Passagiere, die von den abgesagten Flügen betroffen sind, können jedoch auf eine andere Alternative zurückgreifen.

Lufthansa-Streik: Passagiere müssen umdenken

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings rechnet man nämlich trotz des Warnstreiks nicht mit sonderlichen Beeinträchtigungen und Flugausfällen. Zwar könne es zu vereinzelten Unregelmäßigkeiten kommen, es wird dennoch angestrebt das geplante Flugprogramm dennoch in vollem Umfang fliegen zu können.

Eurowings greift zwar bei einzelnen Abläufen auf die Dienstleistungen der Lufthansa-Konzerngesellschaft zurück, jedoch wurden bereits Maßnahmen getroffen, um den Ausfällen entgegenzuwirken. So sorgt am Flughafen Düsseldorf die Lufthansa Engineering and Operational Services dafür, dass Eurowings-Jets auf ihre Position gebracht werden, doch greift das Unternehmen am Streik-Tag auf Alternativen zurück. An anderen Flughäfen kommen auch externe Dienstleister mit ins Spiel.

Ist Eurowings eine Alternative, wenn der Lufthansa-Streik den eigenen Flug betrifft? Was innerdeutsche Verbindungen angeht auf jeden Fall. Ein anderer Weg, um trotz allem rechtzeitig ans Ziel zu kommen, ist das Reisen mit der Bahn.