Streik an Flughäfen: Lufthansa mit dringender Warnung an alle Passagiere

Erst Bahnstreik, dann ÖPNV-Streik, jetzt Streik an Flughäfen! Ein Arbeitskampf, der sich über zwei Tage erstrecken wird, dürfte weite Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmlegen. Jetzt wendet sich die Lufthansa mit einer dringenden Bitte an alle Passagiere.

Die Gewerkschaft Verdi hat das gesamte Bodenpersonal der Deutschen Lufthansa AG, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und weiteren Gesellschaften zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen (>>> hier alle Hintergründe). Dieser soll am Mittwoch und Donnerstag, 7./8. Februar, stattfinden. Bestreikt werden die Lufthansa-Standorte Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf.

Streik an Flughäfen: Keine Umbuchung am Lufthansa-Schalter

Bei dem ab Mittwoch geplanten Warnstreik des Bodenpersonals sollen Passagiere abgesagter Lufthansa-Flüge auf keinen Fall zum Flughafen kommen. Das betont die Lufthansa jetzt in einer Mitteilung. „Aufgrund des Streiks sind die Umbuchungsschalter leider nicht besetzt“, heißt es darin. Im Klartext: Wer mit einem Ticket für einen annullierten Flug zum Flughafen kommt, der kann keine Hilfe erhalten. Oder andersherum: Nur Passagiere mit einem Ticket für einen Flug, der auch definitiv stattfindet, sollen den Airport ansteuern.

+++ Flughafen Düsseldorf: Nächster Streik-Hammer! Kommt es nun zu zahlreichen Flug-Ausfällen? +++

Kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten stünden über die Lufthansa-Webseite, die Kunden-App und über das Service-Center zur Verfügung. Tickets für innerdeutsche Flüge könnten in Gutscheine für Bahnfahrten umgewandelt werden.

Mehr als 100.000 Passagiere betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch ab 4 Uhr das Bodenpersonal verschiedener Lufthansa-Gesellschaften zu einem Warnstreik bis Donnerstagmorgen aufgerufen. Die Lufthansa-Kerngesellschaft rechnet damit, dass 80 bis 90 Prozent ihrer für Mittwoch geplanten Flüge ausfallen. Der Flugplan enthält bereits für den späten Dienstagabend erste Streichungen nach Fernost ab Frankfurt und München. Das Unternehmen sprach von mehr als 100.000 betroffenen Passagieren, die durch den Streik an Flughäfen ihre Pläne ändern müssen.

Mehr Themen:

Von dem Streik bei der Lufthansa betroffen sind die Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Die Auswirkungen auf Flüge anderer Fluggesellschaften innerhalb und außerhalb des Lufthansa-Konzerns sind noch unklar.

Einen Vorgeschmack auf den großen Streik an Flughäfen gab es bereits am Montag im kleineren Rahmen. Die Gewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ hatte zum Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Discover aufgerufen und äußerte sich am Dienstag zufrieden. Die Beschäftigten hätten ein beeindruckendes Zeichen der Geschlossenheit abgegeben. Während des Streiks habe das Unternehmen nur einen kleinen Teil der Flüge durchführen können – und dies nur unter Mithilfe von Flugzeugen und Besatzungen anderer Gesellschaften des Lufthansa-Konzerns.