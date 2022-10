Lufthansa-Passagiere erleben Alptraum – „Mit Polizei und Waffen auf dem Rollfeld begrüßt“

Was die Passagiere dieser Lufthansa-Maschine erleben mussten, gleicht einem Alptraum. Auf dem Flug von New York nach München musste der Flieger in Paris notlanden. Zunächst war von einer technischen Störung an der Maschine die Rede. Soweit so gut. Erstmal durchatmen.

Doch dann fiel plötzlich das Wort „Bombendrohung“. Und plötzlich bekam die Situation eine ganz neue Dramatik. Mittendrin: Familie Z. aus Wolfsburg, bestehend aus Benedikt (17), seinem Bruder (14) und seinen Eltern (56, 53).

Lufthansa-Maschine muss plötzlich notlanden

„Der Pilot sagte erst, dass wir wegen einer technischen Störung in Paris Charles de Gaulle landen müssen“, erzählt der 17-Jährige im Gespräch mit „Bild.de“. Doch bei der Ankunft am Flughafen „wurden wir schon mit Polizei und Waffen auf dem Rollfeld begrüßt.“ Die Einsatzkräfte räumten die Maschine gegen 6 Uhr morgens. 267 Passagiere und 14 Crew-Mitglieder mussten den Flieger verlassen.

Noch ahnte niemand, was wirklich hinter dem Einsatz steckte. Doch dann erzählt der Schüler von einer Durchsage, die fast zu absurd klingt, um sie zu glauben: „Im Flughafen hat uns dann der Pilot über Mikrofon gesagt, dass es eine Bombendrohung über TikTok gab, die als sehr ernst eingestuft wurde“.

Lufthansa: TikTok-Nutzer drohte mit Bombe im Flugzeug

Eine Bombendrohung? Auf der Plattform TikTok, die tausende junge Leute hauptsächlich mit kurzen Comedy- oder Musik-/Tanz-Clips unterhält? Tatsache! Unter einem TikTok-Video, dass die Route des Fliegers über einen Flugtracker zeigt, kommentierte ein anonymer Nutzer: „Ich habe eine Bombe in diesem Flugzeug platziert.“

Als die zuständigen Behörden davon erfuhren, griffen sie sofort durch. Genauere Informationen lässt man aber bisher nicht verlauten. „Der Grund für das vorsorgliche Ausweichen nach Paris war eine mögliche Sicherheitslage“, teilte ein Lufthansa-Sprecher gegenüber „Bild“ mit. Glücklicherweise fand man keine Bombe.

„Die Gäste haben wir nach München umgebucht“, so der Pressesprecher. Familie Z. aus Wolfsburg erhielt einen Weiterflug nach Frankfurt.

Lufthansa: Wer ist der TikTok-Bombendroher?

Sollte der anonyme Bombendroher von TikTok identifiziert werden können, droht ihm zumindest eine stattliche Entschädigungsforderung. Laut Lufthansa entstehen bei derartigen Ausweichlandungen auf Langstreckenflügen Kosten in bis zu sechsstelliger Höhe.