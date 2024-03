Lotto: Vater sahnt dicken Gewinn ab – was er am nächsten Tag macht, ist kaum zu glauben

Ein Haus, ein teures Auto oder neuer Schmuck? Die Möglichkeiten, was man mit einem Lotto-Gewinn anstellen kann, sind vielfältig. Und eins steht fest: Die meisten würden sich dank der neuen Summe auf dem Konto erst mal eine Auszeit vom Alltagstrubel gönnen.

Dieser Lotto-Spieler hat allerdings andere Pläne. Was er mit dem ganzen Geld macht, werden viele mit Sicherheit nicht nachvollziehen können.

Lotto-Spieler reagiert auf Mega-Gewinn

Von einem auf den anderen Tagen wurde dieser Familienvater um satte 500.000 Pfund reicher. Normalerweise besteht sein Alltag daraus, Pizzen auszuliefern und mit einem Stundenlohn von 12 Pfund sich und seine kleine Familie über die Runde zu bringen. Der verheiratete Vater eines Kindes ist 28 Jahre alt und arbeitet seit dem Jahr 2019 als Lieferant für „Papa John’s“ im Vereinten Königreich. Zuvor war er aus seinem Heimatland Rumänien ausgewandert und versuchte, sich ein neues Leben aufzubauen. Damit, dass sich sein sonst so bescheidener Lebensstil auf einen Schlag ändern würde, hatte er wohl nicht gerechnet.

Im Rahmen der Verlosung von „Best of the Best plc“ (BOTB) sahnt er schließlich eine halbe Millionen Pfund ab. Statt sofort das Handtuch zu schmeißen und das Geld zu verprassen, ging Marius, der mit seiner Frau Alina und seinem Kind in Staffordshire lebt, allerdings am nächsten Morgen ganz normal zur Arbeit. Für 40 Stunden die Woche verdient er ansonsten gerade mal 480 Pfund. Wieso er trotz des Lotto-Gewinns weiterhin Pizzen ausliefert?

„Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, aber wir würden gerne ein neues Haus kaufen und in den Urlaub fahren“, erklärt der Pizzabote seine Situation, wie das englischsprachige Medium „Mirror“ zuletzt berichtete. Wer so bescheiden mit seinem dazugewonnenen Geld umgeht, der ist mit Sicherheit darauf bedacht, lange etwas von der Summe zu haben.