Lotto-Spieler gewinnt 280 Millionen – doch ein Fehler zerstört sein Leben

Es ist der Traum eines jeden Lotto-Spielers: Einmal den Jackpot knacken und die riesige Gewinnsumme mit nach Hause nehmen. Genau diesen Wunsch erfüllte sich ein Mann, der satte 318 Millionen Dollar, umgerechnet 280 Millionen Euro, im Jackpot gewann.

Doch das große Glück für sein restliches Leben blieb aus. Ein Schicksalsschlag folgte auf den Gewinn im Lotto. Doch es gab einen fatalen Fehler, den er sein Leben lang bereuen sollte.

Mann gewinnt Lotto-Jackpot – dann ging es bergab

Im Jahr 2002 schien es für ihn richtig gut zu laufen. Der ehemalige Bauingenieur aus dem US-Bundesstaat New York knackte zu Weihnachten den Jackpot und konnte sich über 318 Millionen Dollar freuen. Doch dann ging es bergab. Schon eine Woche nach dem großen Gewinn tauchte er im örtlichen Stripclub auf und prahlte mit seinem Geld. Sage und schreibe 50.000 Dollar legte er in bar auf den Tresen, um anzugeben. Noch in derselben Nacht wurde das Geld gestohlen, berichtet die britische Zeitung „Mirror“.

Doch das sollte ihm keine Lehre sein. Einen Monat später prahlte er erneut mit seinem Geld und erzählte in besagtem Stripclub, er habe 540.000 Dollar in seinem Auto versteckt. Wenig überraschend hätten zwei Angestellte danach das Auto aufgebrochen und das Geld gestohlen. Ins Gefängnis mussten sie dafür nicht. Doch damit nicht genug. Durch seine Prahlerei blieb er ständig im Gespräch, weshalb fünf Monate später aus demselben Auto erneut 127.000 Dollar gestohlen wurden, so der „Mirror“.

Glücksspiel und Drogenkonsum

Doch die Diebstähle waren nicht der einzige traurige Wendepunkt in seinem Leben. Die Jahre nach seinem Gewinn waren geprägt von Glücksspiel, Clubbesuchen und Drogenkonsum. Zudem überwies er seiner 17-jährigen Enkelin immer wieder schwindelerregende Summen. Wöchentliche Überweisungen in enormer Höhe und vier Autos gehörten dazu. Doch das führte zu nichts Gutem: Der Freund der Enkelin wurde nach einer Überdosis tot aufgefunden, ein Jahr später fand man auch seine Enkelin tot auf der Straße. Laut „Mirror“ machte das viele Geld den Lotto-Gewinner und seine Familie zu einer Zielscheibe.

Ein zerstörtes Auto, hunderttausende Dollar durch Diebstahl verloren, Tragödien in der Familie und schließlich der eigene Tod mit 72 Jahren. So hatte sich der Mann seinen großen Gewinn sicher nicht vorgestellt. Dem „Mirror“ sagte er vor seinem Tod, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde er den Lottoschein zerreißen. Doch sein größter Fehler war wohl vor allem eins: Überall und ständig mit dem vielen Geld zu prahlen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.