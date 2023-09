Lotto: Frau verliert ihren Job – plötzlich ist sie Multimillionärin

Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander – so wie bei einer Lotto-Gewinnerin aus Frankreich. Die musste allerdings zuerst Leid ertragen, bevor sie das ganz große Glück zu spüren bekam.

Lotto: Frau wird gefeuert und kauft sich Schein

Die meisten Menschen wollen vermeiden, in ihrem Job gekündigt zu werden – schließlich gehen mit dem Berufsverlust finanzielle Unsicherheit und auch ein negatives Selbstbild einher. Für eine Frau in Frankreich war die Kündigung seitens ihres Arbeitgebers wohl das Beste, was ihr passieren konnte – denn dieser Umstand machte sie zur Lotto-Millionärin!

Ganze 109 Millionen Euro gewann die 50-Jährige bei der „Euromillions“. Sie hatte die fünf Gewinnzahlen (4, 5, 35, 37, 43) und zwei sogenannte „Sterne“ (5 und 6) richtig ausgewählt.

Lotto-Spielerin: „Jetzt ist der Druck weg“

Die Frau aus der Gemeinde Larmor-Plage in West-Frankreich hatte den Schein für das Flash-Spiel der „Euromillions“ kurz nach der Kündigung gekauft.

„Nachdem ich meinen Job verloren hatte, habe ich mir große Sorgen gemacht, jetzt ist der Druck erstmal weg“, erklärte die 50-Jährige der Chefin der Lotterie-Gesellschaft FDJ, Stéphane Pallez, als diese ihr den Multimillionen-Scheck übergab. „Ich kann es kaum glauben, es kommt mir so unwirklich vor. Es ist wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen. Das Schicksal hat wohl anders entschieden“, so die glückliche Gewinnerin.

