Es gibt Lotto-Gewinne und Lotto-Gewinne. Der eine staubt mit drei Richtigen ’ne Mark achtzig ab, der andere landet einen Volltreffer und ist plötzlich stinkreich. So wie ein Mann aus den USA. Er holte mit einem goldrichtigen Tipp unglaubliche 1,23 Milliarden (!) Euro.

Doch gesehen hat er davon nur einen kleinen Teil. Am Ende war er zwar noch immer Multimillionär, ließ durch verschiedene Umstände aber fast eine Milliarde Euro liegen. 47 Millionen davon durch einen dummen Fehler, der ihm wohl nie wieder passieren wird.

Lotto-Gewinner sieht nur kleinen Teil des Gewinns

Wie der Mann aus dem US-Bundesstaat Maine auf die Nachricht des Mega-Gewinns reagiert hat, weiß keiner. Er will lieber anonym bleiben – verständlich bei der irren Summe, die er abgestaubt hat. Sicher ist aber: Vom Jackpot der „Mega-Millions-Lotterie“ sah er am Ende nur einen erstaunlich kleinen Teil.

+++ Lotto-Spieler sahnt fetten Gewinn ab – was er sich davon leisten will, rührt zu Tränen +++

Eine satte Staatssteuer ging vom Gewinn schon pauschal runter, ohne dass der Glückliche etwas dagegen tun konnte. Dann aber stand er – wie alle amerikanischen Lotto-Glückspilze – vor einer schwierigen Wahl. In den USA darf man sich entscheiden. Will man die Hälfte sofort oder den vollen Betrag in Raten über 30 Jahre. Wie die meisten Amerikaner entschied er sich für den dicken Batzen sofort. 416 Millionen Euro auf einen Schlag – sonst wären es monatliche 2,1 Millionen gewesen – nach 30 Jahren also knapp 750 Millionen.

Von 1,23 Milliarden bleiben 370 Millionen übrig

Doch selbst die 416 Millionen sah er am Ende nicht auf dem Konto. Und das lag an einem dummen Fehler, der ihm wohl nicht noch mal passieren wird. Der Mann wohnte in Maine unweit der Bundesstaats-Grenze zu New Hampshire. Hätte er seinen Lottoschein hinter der Grenze gekauft, wäre er nun um 47 Millionen Euro reicher.

Der Grund: Ob ein Gewinn mit einer Einkommenssteuer belegt wird, ist Ländersache – und entscheidet sich danach, wo der Schein gekauft wurde. Der Mann kaufte ihn in Maine. Hätte er ihn nur 1,6 Kilometer weiter in New Hampshire geholt, wäre ihm die Abgabe von weiteren 7,15 Prozent erspart geblieben. Bei dieser immensen Summe ein äußerst schmerzhafter Verlust.

Mehr News:

Für den nächsten Tippschein wird er wohl garantiert in den Nachbarstaat fahren. Ob er noch einmal so ein großes Glück haben wird, ist aber extrem unwahrscheinlich. Für seinen Jackpot lag die Gewinnchance bei 1:303 Millionen.