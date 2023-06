Einmal im Lotto gewinnen und sich dann all die großen Träume im Leben erfüllen, die vorher undenkbar schienen. Zum Beispiel ein teurer Sportwagen, eine Weltreise oder aber auch die Verwirklichung einer lang ersehnten Selbstständigkeit. Es gibt jedenfalls viele verschiedenen Arten mit seinem Geld umzugehen.

In Australien zeigte eine Frau nach einem enorm hohen Lotto-Gewinn eine erstaunliche Reaktion und traf eine Entscheidung für ihr Leben, welche die meisten ihrer Mitmenschen erstaunen ließ.

Lotto: Frau gewinnt 100 Millionen Euro

Laut einem Bericht der britischen „Sun“ hat die Australierin mit dem 100-Millionen-Euro-Gewinn einen der höchsten Lotterie-Gewinne knacken können. Die meisten Menschen würden nach so einem Gewinn wohl den Job kündigen und es sich erstmal gut gehen lassen. Für die Australierin war das allerdings kein Thema.

Direkt am nächsten Morgen nach dem Millionen-Gewinn trat die Frau ihren Job wie gewohnt im Krankenhaus an. Von ihrem großen Glück und Reichtum erzählt sie zunächst nur ihrer Chefin. Diese konnte es nicht glauben, dass die Australierin weiter als Krankenschwester arbeiten wollte. „Sie nahm mich fest in den Arm“, erzählt sie auch Jahre später noch. Ihre Chefin ging fest davon aus, dass sie kündigen würde.

Es sind die kleinen Dinge im Leben

Ihr ganzes Leben wegen dem Geld zu ändern, kam für die Lotto-Gewinnerin aber gar nicht in Frage. Für sie zählen mehr die kleinen Dingen im Leben und das sind für sie zum Beispiel frische Blumen und eine gute Flasche Wein. Das reicht ihr schon, um ihr den Alltag zu versüßen.

Eine Sache hat sich dann aber doch entscheidend für die Lotto-Gewinnerin und ihre Freunde verändert. Denn ihre Liebsten lädt die Australierin gerne zu Urlauben ein. Zeit mit ihrer Familie und den engsten Freunden ist ihr das Wichtigste. Für alle weiteren Lotto-Millionäre hat sie noch ein paar Tipps. Die 100-Millionen-Gewinnerin rät allen Glückspilzen nach dem Lotto-Gewinn nicht durchzudrehen und „Man braucht außerdem einen guten Finanzberater“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga