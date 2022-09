Lotto: Mann möchte mit letztem Geld Zigaretten kaufen – doch dann trifft er folgenschwere Entscheidung

Für einen Raucher ist es keine leichte Sache, auf seine Zigaretten zu verzichten. Immerhin macht Nikotin abhängig. Einem Lotto-Spieler aus der Türkei gelang es trotzdem, auf seine Glimmstängel zu verzichten – genau im richtigen Moment.

In letzter Sekunde entschied er sich dazu, sein restliches Geld lieber dafür zu nutzen, Lotto zu spielen. Das eine Laster durch das andere zu ersetzen, darf in diesem speziellen Fall als wirklich gute Entscheidung bezeichnet werden.

Lotto: Mann entscheidet sich in letzter Sekunde zum Kauf von Rubbellosen

Ein Mann aus der Türkei darf sich als Lotto-Gewinner bezeichnen. Das verdankt er einem Wink des Schicksals in Form einer Spontanentscheidung. Darüber berichtet „The Sun“.

Dursun Kocyigit (49) ging in ein Geschäft in der Stadt Tokat, um eine Packung Zigaretten zu kaufen. Von den umgerechnet 1,70 Euro, die er noch in der Tasche hatte, kaufte er sich einer Eingebung folgend dann aber doch lieber Rubbellose.

Ein Mann aus der Türkei wollte sein letztes Geld für Zigaretten ausgeben – und entschied sich dann um… (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Dann die Überraschung: Der Mann hatte tatsächlich rund 105.000 Euro (2 Millionen TRY) gewonnen. Er traute seinen Augen jedoch kaum und bat einen Mitarbeiter des Ladens daher, ihm seinen Gewinn zu bestätigen.

Lotto-Gewinner will gewonnenes Geld in seinen Sohn investieren

Ich hatte 30 Lira in meiner Tasche. Ich sagte mir: ‚Ich kaufe ein [Los] und versuche mein Glück.‘ Ich bin so aufgeregt.“ Nachdem Kocyigit realisiert hatte, dass er sich nicht verguckt hatte, schmiedete er umgehend Pläne, wie er sein Geld ausgeben könnte. Er wolle nun ein Unternehmen gründen, sagt er.

„Ich werde ein Geschäft für meinen Sohn gründen, ihm ein Auto kaufen und seine Hochzeit bezahlen. Ich werde meine Pflicht als Vater tun“, so Kocyigit stolz.

Und die Moral von der Geschicht‘: Rauchen lohnt sich einfach nicht (Lotto statistisch gesehen aber leider auch nicht!).

>> Anmerkung der Redaktion

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.