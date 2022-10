Lotto-Gewinner heiratet seine Freundin sofort – aber nicht aus Liebe

Einmal im Lotto gewinnen und finanziell unabhängig sein, das ist der Traum eines jeden Lotto-Spielers.

Für einen Mann aus Dänemark ging dieser Wunsch jetzt in Erfüllung. Nachdem er das große Geld gewann, fasste der glückliche Lotto-Gewinner einen Plan und heiratete seine Freundin umgehend.

Doch nicht aus Liebe.

Lotto-Gewinner heiratet Freundin umgehend – denn er hat großes Problem

Vielmehr dachte der Däne aus Nordseeland praktisch. Eine Hochzeit stand für den Lotto-Spieler, der über 700.00 Euro absahnte, sofort fest. Denn damit konnte er ein plötzlich entstehendes Problem aus der Welt schaffen: „Es ist eine angenehme Erfahrung, so viel Geld zu gewinnen, aber es verursacht auch einige Probleme“, verrät der Gewinner gegenüber dänischen Seite „B.T.“

Lotto: Ein Spieler räumte ab. Danach musste er sofort heiraten. Foto: IMAGO / Lobeca

Durch den Lottogewinn gilt das gemeinsame Haus mit seiner Freundin steuerlich als Geschenk für sie, wenn der Mann mit der Tilgung der Schulden beginnt. Und das wiederum würde zu einer erheblichen zusätzlichen Rechnung von der Steuer führen.

„Also mussten wir zum Rathaus“, so der Däne weiter. Die Hochzeit selbst sei sehr diskret gewesen, eine große Feier hätte eh nie auf dem Plan gestanden. „Klingt nicht so romantisch, aber so wollten wir es. Ich habe nie von einer großen Hochzeit geträumt, und meine Frau war schon einmal verheiratet“, verriet er weiter.

Das Paar ist mittlerweile schuldenfrei. Was es sich von dem Lottogewinn noch zulegen will: Neue Möbel, ein Sommerhaus, einen Oldtimer – und eine Spielkarte für die Premier League in England.

Na wenn es weiter nichts ist…

