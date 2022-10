Lotto: Gewinner ignoriert wichtigen Anruf – „Habe es vergessen“

Einmal im Leben den ganz großen Jackpot knacken: Davon träumt wohl jeder Lotto-Spieler. Doch nur den wenigstens gelingt dieser große Wurf. Ein Mann (56) aus Washtenaw County im US-Bundesstaat Michigan schaffte das – und verpasste um ein Haar seinen Mega-Gewinn.

Der Lotto-Gewinner ignorierte einen unbekannten Anruf der Michigan Lottery. Dabei hatten die eine freudige Nachricht für den Mann im Gepäck: Er war der glückliche Gewinner von 100.000 Dollar (circa 103.000 Euro) eines „Zweite Chance-Spiels“!

Lotto-Gewinner möchte anonym bleiben

Doch der Mann hob nicht ab, als die Lotterie bei ihm anrief. Erst später fand er heraus: Es handelte sich um die Michigan Lottery, die ihn da versuchte zu kontaktieren, wie „Fox2“ berichtet.

Der 56-jährige Mann, der anonym bleiben möchte, hatte sein Ticket, mit dem er nicht gewann, in einer Lotterie-App gescannt. Hier wurde er bei einer zufälligen Ziehung als Gewinner auserkoren.

Lotto-Gewinner geht bei unbekannter Nummer nicht ans Handy

„Ich habe einen Anruf von einer Nummer erhalten, die ich nicht kannte, also habe ich nicht abgenommen und habe es vergessen“, wird der Glückspilz von „Fox2“ zitiert. Aber am Ende ging alles gut und der Mann kam an seinen Gewinn.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.