Lotto: Frau sahnt Million ab – sie ahnt nicht, dass sie das Geld sofort wieder verliert

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Es ist schwer genug, beim Lotto überhaupt was zu gewinnen. Wenn dann noch der Jackpot rausspringt, kennen die Freude und der innere Wahnsinn keine Grenzen mehr. Blöd nur, wenn man dann aber merkt, einen fatalen Fehler gemacht zu haben, der einem den ganzen Lotto-Gewinn zerstört.

Lotto: Frau sahnt Million ab – sie ahnt nicht, dass sie das Geld wieder verliert

Christina Goodenow hatte nichts von ihrem Pech geahnt, als sie in Oregon (USA) ihr Glückslos gekauft hatte. Es sollte ihr Leben für immer verändern. Denn die 38-Jährige hat das Los mit einer Kreditkarte bezahlt. Jene Kreditkarte, in den USA ist sie ein gängiges Zahlmittel, hat gar nicht ihr gehört. Christina Goodenow hatte den Schein mit der Karte der verstorbenen Mutter ihres Freundes bezahlt.

Für eine Lotto-Gewinnerin aus den USA hieß es: wie gewonnen, so zerronnen! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / osnapix

So weit, so unkompliziert. Erstmal. Denn zunächst hat sie den Jackpot geknackt, hat im Hauptquartier der Oregon Lottery in Salem zunächst einen Scheck von über 33.500 US-Dollar erhalten. Der Jackpot in Höhe von einer Million US-Dollar sollte ihr über 20 Jahre ausgezahlt werden. Doch dazu ist es nie gekommen.

Lotto: Jackpot-Siegerin geht mit fremder Kreditkarte shoppen – Polizei schöpft Verdacht

Denn plötzlich ist sie ins Visier der Polizei geraten. Denn mit der Kreditkarte ihrer verstorbenen Schwiegermutter ist sie fröhlich weiter shoppen gegangen. Und das hat Verdacht auf sich gezogen. Es folgte eine Hausdurchsuchung, wo zwar wenig Bargeld, dafür aber eine große Menge von Crystal Meth gefunden worden ist.

Tja, es kam, wie es kommen musste: Christina Goodenow ist wegen Betruges und Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Richter hat auch noch angeordnet, dass ihre Lotto-Gewinne eingezogen werden müssen.