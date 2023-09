Lotto: Mann lebt nach 200-Millionen-Gewinn in Saus und Braus – doch dann schlägt das Schicksal zu

Viele Menschen arbeiten ihr ganzes Leben lang hart, doch von großem Reichtum können sie nur träumen. Deshalb setzen sie alle Hoffnungen in einen Lotto-Gewinn, und für einen Schotten ging diese Strategie auch auf.

Colin Weir sackte im Jahr 2011 den gigantischen Lotto-Gewinn von 161 Millionen britischen Pfund (umgerechnet 188 Millionen Euro) ein. Damit ist er in die Geschichte als einer der größten Lottogewinner ganz Großbritanniens eingegangen. Danach warf der Multimillionär mit den Scheinen nur so um sich.

Lotto: Millionen in nur wenigen Jahren verprasst

Weir war bereits 64 Jahre alt, als er den unverhofften Geldsegen in Empfang nahm. Von einer Rente von fast 200 Millionen Euro träumen sicherlich viele. Und der Senior beschloss, sein Leben von nun an in allen Zügen zu genießen. Laut der Zeitung „Independent“ gab der Lottomillionär ganze 45 Millionen Euro bis zu seinem Tod aus. Er verstarb im Jahr 2019 an Nierenversagen und einer Sepsis im Alter von 72 Jahren.

Dokumente legen offen, wofür der Senior in den letzten acht Jahren seines Lebens, das Geld verprasste. Ein Großteil seines Gewinns steckte er in seinen Lieblings-Fußballverein. Er soll insgesamt 55 Prozent der Anteile an dem Fußballklub aus Glasgow gekauft haben. Hinzu kamen laut „Independent“, wie es sich für einen Millionär gehört, eine Luxus-Villa im Wert von fünf Millionen Euro sowie mehrere kostspielige Autos. Dem Bericht zufolge hatte Weir in seiner Garage einen historischen Bentley Arnage, einen Jaguar F-Pace SUV sowie eine Mercedes-Benz E-Klasse Kombi stehen.

Außerdem gab der ehemalige Kameramann sein Vermögen für drei Rennpferde aus. Eine unfassbare Summe von 113.000 Euro haute er jede Woche auf den Kopf. Doch obwohl der Schotte sein finanzielles Glück finden konnte, geriet sein Liebesglück mehr und mehr in die Brüche. Ein Jahr vor seinem Tod ließ sich seine Gattin scheiden. Sie soll einen Großteil vom Vermögen des Lotto-Gewinners einkassiert haben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.