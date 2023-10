Lotto: Frau winkt großer Gewinn – dann wird sie Opfer einer scheußlichen Tat

123 Millionen Pfund – umgerechnet 141 Millionen Euro – waren zuletzt im Jackpot der Euromillions-Lotterie. Bei der Aussicht auf so einen großen Lotto-Gewinn wurden die Augen einer Spielerin aus England groß.

Da wollte sie unbedingt einsteigen. Als alleinerziehende Mutter mit so einem riesigen Sicherheitspolster hätte sie sich nie wieder Sorgen um Geld machen müssen. Und als ein Mann unverhofft in ihr Leben trat und ihr zumindest einen Teil dieses Traums erfüllen wollte, konnte sie nicht nein sagen. Danach war ihr Leben allerdings alles andere als sorgenfrei.

Lotto-Gewinner verspricht Frau Geld

Die Mutter dachte, sie würde den Gewinn ihres Lebens mit nach Hause nehmen können. 123 Millionen Pfund waren im Euromillions-Jackpot. Die umgerechnet 141 Millionen Euro hätte jeder sicher gut gebrauchen können. Als die Frau also hörte, dass wenigstens 500.000 Pfund davon ihr gehören könnten, war sie sofort Feuer und Flamme.

Der vermeintliche Gewinner des Hauptgewinns hatte sich bei ihr gemeldet und ihr das Geld versprochen – unter einer Bedingung. 5.000 Pfund wollte er für eine lebensnotwendige Operation seiner Mutter als Gegenleistung haben. Die Frau ließ sich darauf ein – und sollte es bitter bereuen.

Frau geht Betrüger auf den Leim

Warum sollte ein Mann, der auf einen Schlag um 141 Millionen reicher geworden war, 5.000 für eine Operation brauchen? Diese Frage hätte sich die Frau aus Birmingham besser stellen sollen, bevor sie den Kredit aufnahm und das Geld bei einem Treffen in einem McDonald’s in Solihull übergab.

Denn der Mann sollte sich – wer hätte es gedacht – als Betrüger herausstellen. Er erleichterte die 44-Jährige um die besagten 5.000 Pfund und ward daraufhin nie wieder gesehen. Von den versprochenen 500.000 Pfund bekam die Frau natürlich auch nie etwas zu sehen.

Statt wie verabredet bei der Bank zu erscheinen, um den Deal durchzuziehen, „starb“ sein Telefon zehn Minuten vor dem Termin. „Ich war bis zur letzten Sekunde überzeugt“, so das schockierte Opfer im Nachhinein gegenüber „Birmingham Live“. „Ich merkte es erst, als mir jemand in der Bank sagte, dass kein Termin vereinbart worden war und die Manager an diesem Tag nicht da waren.“

Lotto-Betrüger sollte allen eine Warnung sein

Ihre hilfreiche Ader war der Frau zum Verhängnis geworden. „Ich war dumm“, musste sie sich eingestehen. Sie hatte sich von seinem realistischen Schauspiel einlullen lassen und Mitleid mit ihm und seiner kranken Mutter gehabt. Offenbar war der Betrüger sehr überzeugend.

„Das hat mich umgehauen. Ich sehe jetzt jeden als potenziellen Mistkerl an.“ Zum Glück konnte ihr Bruder noch ein Foto von dem Betrüger machen. Vielleicht wird die Polizei ihn finden. Doch, ob sie jemals wieder an ihr Geld kommt?

