Was für eine traurige Lotto-Geschichte! Wer träumt nicht vom großen Lotto-Gewinn oder hat sich und andere Mal gefragt, was man mit dem vielen Geld machen würde. Für John Roberts aus Schottland ist dieser Traum Realität geworden, als er gerade mal 30 Jahre alt war.

Roberts gewann im Jahr 1998 den großen Jackpot seines Landes und heimste 3,5 Millionen Britische Pfund ein, also rund vier Millionen Euro. Genug Geld, um für den Rest seines Lebens ohne finanzielle Nöte auszukommen. Doch Pustekuchen! Die Geschichte geht ganz anders aus…

Lotto: Mann gewann Millionen – wie er heute lebt, ist erschreckend

John, seine damalige Frau Linda und ihre fünf Kinder sind sofort nach dem Gewinn aus ihrer Heimatstadt Edinburgh weggezogen – hin in ein Luxus-Anwesen in Blackpool. Der Schotte berichtet, dass er und seine Frau Sportfahrzeuge kauften und fuhren, John selbst hatte mal eine Hotelrechnung in Höhe von 40.000 Pfund.

Es kam, wie es kommen musste: Das Paar trennte sich irgendwann und John hat einen Großteil seines Lotto-Gewinns an falsche Freunde verloren. Gegenüber „The Mirror“ erzählt John von dubiosen Investments, auf die er reinfiel. Außerdem „kaufte“ er eine Kneipe, was sich als Reinfall erwies, denn nicht mal sein Name stand in den Dokumenten und Besitzurkunden drin.

Ex-Millionär lebt heute im Wohnwagen

Heute lebt er im Alter von über 50 Jahren in einem Wohnmobil in Leeds, sagt, dass er wisse, wie viel Glück er in den letzten Jahren gehabt hätte. Jetzt sei er demütig geworden. Angeblich ist er heute auf finanzielle Hilfe von Familie und Freunden angewiesen. Nach seinem Gewinn kam er überdies mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. Der Lotto-Gewinn hat ihm also definitiv nicht gut getan…