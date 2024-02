Lotto: Paar knackt Millionen-Jackpot – und erlebt „die grausamste Folter“

Viele Menschen träumen davon, eines Tages mal im Lotto zu gewinnen. Tatsächlich gibt es Glückspilze, die mit einem Schein plötzlich zum Millionär werden.

Zu diesen Glückspilzen gehörte auch ein Ehepaar, das knapp fünf Millionen Euro im Lotto gewonnen hatte. Jackpot! Doch noch bevor sie ihr Geld zu sehen bekamen, fielen sie aus allen Wolken.

Lotto: Paar knackt Millionen-Jackpot – und geht trotzdem leer aus!

Wie ist es möglich, im Lotto fünf Millionen Euro zu gewinnen und dennoch nichts auf dem Konto zu haben? Es ist tatsächlich so passiert. So unfassbar bitter ist die Geschichte von Martyn und Kay T. aus Großbritannien. Das ganze passierte 2001 bei einer nationalen Lotterie.

Das britische Paar freute sich über den Gewinn, wie es vermutlich jeder tun würde. Schließlich hat man mit dem vielen Geld keine Sorgen und Probleme mehr. Ein neues Auto, ein neues Haus, Schmuck und vieles mehr – über das alles denkt ein Gewinner direkt nach. Schließlich ist das Geld dafür da, um ausgegeben zu werden.

Nur leider hat das Ehepaar T. nichts davon bekommen. Warum aber? Sie haben nach dem Gewinn ihren Schein verloren. Einfach nur bitter! Sie hatten aber kurz Hoffnung. Denn durch eine siebenwöchige Untersuchung der Camelot Groups, das Unternehmen, das die nationale Lotterie in Großbritannien betreibt, ergab, dass ihr Anspruch auf den Gewinnschein rechtmäßig war.

„Grausamste Folter“

Doch da es eine 30-tägige Frist für die Meldung verlorener Lose gibt, war das Lotto-Unternehmen nicht dazu verpflichtet, den Betrag auszuzahlen. Es ist bis dato der höchste, nicht ausgezahlte Gewinn in der Geschichte der Lotterien.

„Der Gedanke, dass man das ganze Geld haben wird, ist wirklich befreiend. Wenn es einem weggenommen wird, hat das den gegenteiligen Effekt“, sagte Kay T. der britischen „Daily Mail“. “Es raubt einem das Leben und belastet die Ehe auf schreckliche Weise. Es war die grausamste Folter, die man sich vorstellen kann.“

Das möchte man sich in der Tat überhaupt nicht vorstellen. Das viele Geld war so nah und dann doch so fern…