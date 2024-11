Lotto-Spieler knacken Millionen-Jackpot – du ahnst nicht, wo sie den Schein aufbewahrten

Einmal im Lotto gewinnen… Es ist ein Traum, der für die wenigsten in Erfüllung geht. Im Westen ist besonders Lotto-König Chico bekannt, der im Herbst 2022 ganze 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hat. Das Geld gibt der Glückspilz nun für alles Mögliche aus. Ein Paar hat jetzt ein ähnlich großes Los gezogen – geht aber zunächst ganz anders mit dem Gewinn um, als Chico.

Das Paar aus Irland kann es kaum fassen: ganz 5.501.086 Euro gewinnen Carol und Jim Mulcair in der Lotterie! Doch das aus Limerick stammende Paar bewahrte seinen Schein mit dem Lotto-Gewinn an einem ganz ungewöhnlichen Ort auf.

Lotto: Hier versteckte das Paar den Millionen-Gewinn

Nach dem Kauf des Lotto-Spielscheins bewahrte das Paar das Ticket an einem ganz ungewöhnlichen Ort auf: in einem leeren Glas, das nach dem Abendessen übrig war! Dieses vergruben die beiden, samt Los, sicher im Garten. Über mehrere Wochen blieb der Schein so unter der Erde.

Erst kurz bevor das Paar ihren Millionen-Gewinn in Dublin einlöste, gruben sie den Lotto-Schein wieder aus. „Ich habe die Ziehung live im Fernsehen verfolgt, und als die Zahlen auf dem Bildschirm erschienen, musste ich sofort pausieren“, erzählt Carol dem „irishmirror“. Es habe ein paar Augenblicke gebraucht, bis sie realisiert habe, dass wirklich ihre Zahlen im Fernsehen genannt wurde. Die beiden konnten vor Aufregung kaum schlafen, gruben das Ticket aber trotzdem erst kurz bevor sie den Lotto-Gewinn einlösten aus, wie der „Focus Online“ schreibt.

Das Paar tippt seit Jahren die gleichen Zahlen im Lotto – und das zahlt sich jetzt aus. Was sie mit dem Gewinn anstellen wollen, wissen die beiden noch nicht konkret. Zunächst möchten sie aber die Welt bereisen und das Leben in vollen Zügen genießen.