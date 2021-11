Lotto: Mann knackt Millionen-Jackpot – so kurios holte er sich das Geld (Symbolbild).

Lotto: Mann knackt Millionen-Jackpot – so kurios holte er sich das Geld

So ein fetter Gewinn im Lotto, davon träumen viele Menschen in Deutschland und der Welt.

Für einen Lotto-Spieler aus Tübingen hat sich dieser Traum jetzt erfüllt. Er sahnte beim Gewinnspiel richtig ab!

Lotto: Mann knackt Millionen-Jackpot – so kurios holte er sich das Geld (Symbolbild). Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Lotto: Riesen-Jackpot geknackt

Der bis jetzt noch unbekannte Spieler knackte den 1,7-Millionen-Euro-Jackpot – als bundesweit einziger Spieler, das teilte Lotto-Toto Baden-Württemberg mit.

---------------

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

---------------

Bei der Ziehung am 10. November tippte er korrekt auf die Kombination 6-8-15-16-22-32 und auch die korrekte Superzahl: die 7. Die Wahrscheinlichkeit, so einen Volltreffer zu landen, liegt bei astronomischen eins zu 140 Millionen!

Den Tipp gab er anonym in einer Tübinger Annahmestelle ab. Das Kuriose: Zwar reichte der Unbekannte oder die Unbekannte einen Mehrwochenschein ein – aber füllt nur exakt ein Feld aus.

Lotto: Beratungsgespräche für Gewinner

Jetzt muss er der Glückspilz nur noch die gültige Spielequittung einreichen – bei jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt bei der Lotto-Zentrale am Stuttgarter Löwentor.

----------------------

In der Lotto-Zentrale bietet Lotto Baden-Württemberg auch Beratungsgespräche für Menschen an, die so einen Riesen-Gewinn abstauben.

Es handelte sich bei dem Treffer bereits um den 25. Baden-Württembergischen Millionengewinn des Jahres. Damit liegt da Bundesland auf Platz zwei der Lotto-Millionäre. Nur NRW hat bisher mehr Millionäre gefeiert.

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.