Lotto: Frau sahnt Millionen ab und kündigt sofort – heftige Reaktion ihres Chefs

Seit die Inflation die Preise immer weiter nach oben getrieben hat, ist vielen mittlerweile wohl jedes Mittel recht, an Geld zu kommen. Ganz vorne steht da natürlich das Glücksspiel Lotto, bei dem man mit der Angabe von wenigen Ziffern auf einen Schlag sogar Gewinne in Millionenhöhe abräumen kann.

Auch eine Spielerin aus Kanada wollte ihre Glückssträhne testen und kaufte sich kurzerhand ein Los bei dem Lotto-Händler ihres Vertrauens. Nur wenig später konnte sie sich als Millionärin bezeichnen – und traf einen irren Entschluss.

Lotto: Frau trifft drastische Entscheidung

Gemeinsam mit ihrem Mann Gary kaufte Marion ihren Glücksschein, der ihr Leben verändern sollte. In einem Lebensmittelgeschäft in Kanada gönnte sie sich gleich drei Lose und forderte das Glück heraus.

Nichtsahnend scannte sie am nächsten Morgen die Scheine in einer App, um herauszufinden, ob sich unter ihnen tatsächlich ein Siegerticket befand. Zwei Tickets entpuppten sich als Niete, doch das dritte machte sie tatsächlich mit einem Schlag zur Millionärin. „„Ich begann, Tränen der Freude zu weinen“, berichtete sie gegenüber dem Sender „CTV News“.

Was man als erstes macht, nachdem man erfahren hat, dass man eine Million Dollar (umgerechnet etwa 901.000 Euro) gewonnen hat? Richtig, überlegen, wie man das Sieger-Geld reinvestieren kann. Natürlich stand relativ weit oben auf der Liste der frischgebackenen Millionärin eine Traumreise nach Paris. Doch noch wichtiger schien der Frau ein anderer Traum zu sein: in Frührente zu gehen. Gesagt, getan.

Chef überrascht mit Reaktion

Die Lotto-Gewinnerin fackelte also nicht lange, rief ihren Chef an und kündigte. Und sollte dieser überrascht gewesen sein, so ließ er sich seine Verwunderung über die drastische Entscheidung seiner Mitarbeiterin nicht anmerken.

Weitere News:



„Mein Chef hat uns beide umarmt, nachdem ich ihm gesagt hatte, dass ich in den Ruhestand gehen werde“, erinnerte sich die glückliche Frau, die von nun an ihr Rentnerdasein genoss.

Ganz anders erging es dagegen einer anderen Lotto-Spielerin. Denn als sie erfuhr, dass sie das große Los gezogen hatte, nahm das Drama plötzlich seinen Lauf. Warum die Meldung über den Gewinn sie ordentlich ins Schwitzen brachte, erfährst du hier >>>.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.