Lotto-Spielerin räumt Gewinn ab – doch was dann passiert, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen

„Dieses Geld wird unser Leben für immer verändern. Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt einen Schutzengel zu haben“, freute sich eine Lotto-Gewinnerin gegenüber „thesun.co.uk“. Doch Anlass ihrer Freude war (nicht nur) nur der unerwartete Geldsegen, wie sie später verriet.

Denn kurz vor dieser großen Neuigkeit erhielt sie eine Nachricht, die ihre Welt völlig auf den Kopf stellte. Jetzt will sie allen davon erzählen – aber was ist passiert?

Lotto: Innes gewinnt viel Geld – doch nicht nur darüber freut sie sich

Alles begann damit, dass Innis Gamble aus Newcastle am 2. November eine tolle Nachricht erhielt, die sie zunächst gar nicht glauben konnte. Was denn passiert ist? Nun, sie freute sich über die Nachricht, dass ihre Postleitzahl den Postcodes Million-Preis im Oktober gewonnen hatte. So gewannen sie sage und schreibe 3,2 Millionen Pfund.

Aber wie funktioniert eine solche Lotterie überhaupt? Nun, zunächst einmal handelt es sich um eine abonnementbasierte Lotterie, bei der sich die Spieler mit ihrer Postleitzahl anmelden. Diese ist dann gleichzeitig die Losnummer und man nimmt automatisch an jeder Ziehung teil.

Und nun haben Innes und ihre 390 Nachbarn das große Los gezogen und je nach Anzahl ihrer Lose einen Haufen Geld gewonnen. Im Fall von Innes waren es 402.919 Pfund, umgerechnet etwa 483,50 Euro. Allerdings war das Geld sozusagen nur das Sahnehäubchen zu ihrem Glück.

Sie erfuhr nämlich kurz vor dem Lotto-Gewinn, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach krebsfrei ist. Denn bereits im vergangenen Jahr war bei ihr Hautkrebs im Endstadium diagnostiziert worden.

„Scans waren unauffällig“: Krebsbehandlung schlägt an

„Ich wurde operiert, um den Krebs aus meinem Arm zu entfernen, aber im Oktober letzten Jahres zeigten Tests, dass er sich auf meine Achselhöhle, meine Brust und meinen Bauch ausgebreitet hatte“, erinnerte sie sich. Nach der Operation begann sie eine Immuntherapie – mit Erfolg!

Sie fügte hinzu: „Zum Glück hat es geklappt und ich bin immer noch hier. Meinen letzten Ultraschall hatte ich letzten Samstag. Ich habe die Ergebnisse noch nicht bekommen, aber meine letzten beiden Scans waren unauffällig.“

Jetzt möchte sie nicht nur ihre Bucket-Liste abarbeiten, sondern auch ein Buch über ihr Leben schreiben.