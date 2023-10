Lotto: Vater knackt den Jackpot – keiner kann verstehen, was er dann tut

Einmal im Lotto so richtig absahnen – einem Mann aus dem Raum Stuttgart ist das gelungen. Er wurde von heute auf morgen zum Millionär. Doch was er kurz nach seinem Gewinn tat, ist eigentlich kaum zu verstehen.

Sechs Richtige auf dem Tippschein – für einen Mann war dieses Glück kaum zu fassen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Und weil der Mann mit dem Mega-Lotto-Gewinn zunächst überfordert war, tat er etwas, was wohl nur die allerwenigsten von einem frischgebackenen Lotto-Gewinner erwarten würden.

Lotto-Gewinner packt den Schein zunächst beiseite

Wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet, gewann der 50-Jährige zwei Millionen Euro. Doch statt seinen Schein direkt einzulösen, wie es wohl die meisten gemacht hätten, versteckte der Mann seinen Schein zunächst im Schrank! Erst Tage später löste er ihn ein.

Bereits Ende August kreuzte der Mann die sechs richtigen Gewinnzahlen an. Wie der „Westfälische Anzeiger“ weiter berichtet, lag die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, bei eins zu 15,5 Millionen. Nur die Superzahl fehlte dem Mann noch zu dem ganz großen Mega-Jackpot. Doch für die Millionen hat es trotzdem gereicht. Der Vater will zunächst weiter arbeiten gehen – und sich dann überlegen, was er mit dem vielen Geld macht.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.