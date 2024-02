Lotto-Gewinner knackt Jackpot – was dann passiert, jagt ihm größte Angst ein

Auf die große Freude folgte bei diesem Lotto-Gewinner der große Schock. Was war passiert?

Im Zentrum der Story stehen ein großer Gewinn im Lotto, ein irritierter Mitarbeiter der Lotto-Gesellschaft und ein völlig verzweifelter Gewinner. Aber eins nach dem anderen.

Lotto-Gewinner in Panik

Eigentlich mag Andy Carter seinen Job. Der Brite arbeitet bei einer Lotto-Gesellschaft und ist unter anderem dafür zuständig, zu den glücklichen Gewinnern Kontakt aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass sie ihre Gewinne erhalten. Es bereitet ihm eigentlich immer wieder eine große Freude, den Menschen die frohe Botschaft zu überbringen.

Doch manchmal wird auch dieser Job ganz schön stressig. So wie neulich, als er mit einem völlig aufgebrachten Gewinner sprach. Dieser war der Verzweiflung nah – aus gutem Grund.

Schließlich hatte der Glückspilz einen sechsstelligen Betrag gewonnen. Doch was ihm dann passierte, jagte ihm zunächst große Angst ein. Denn er vergaß seinen Schein in einer Hosentasche und packte jene Hose in die Waschmaschine. Und auch wenn man es kaum für möglich hält: Es wurde noch schlimmer. Denn anschließend wollte der Gewinner den Lottoschein mit einem Bügeleisen trocknen und setzte den Schein somit in Brand.

Lotto-Story mit Happy End

Völlig aufgeregt meldete der Gewinner sich bei Andy Carter und berichtete von seinem Missgeschick. Carter blieb jedoch ganz cool und empfahl dem Gewinner, er solle den Lottoschein erst mal mit einem Föhn trocknen. Gesagt, getan. Anschließend musste der Gewinner ganze sechs Monate warten, ehe der Lottoschein von der Gesellschaft ausgewertet werden konnte.

Und das Ganze hatte ein Happy End. „Wir brauchten sechs Monate, um herauszufinden, dass er tatsächlich mehrere hunderttausend Pfund gewonnen hatte“, erzählt Andy Carter. Und dann erhielt der Lotto-Gewinnern tatsächlich endlich sein Geld. Das Warten hatte sich also gelohnt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.