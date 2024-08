Lotto: Kaum zu fassen – DIESE Vornamen haben die besten Chancen auf den Jackpot

Den Jackpot zu knacken, ist der große Traum eines jeden Lotto-Spielers. Doch nur die wenigsten werden vom Glück verfolgt und stauben mit ihren Zahlen den großen Gewinn ab. Allerdings zeigt eine Auswertung nun auf, dass offenbar bestimmte Vornamen bessere Chancen auf einen Lotto-Gewinn haben.

Lotto: Brisante Untersuchung aufgetaucht

Sein Glück bei einem Lotto-Gewinn vorauszusehen, ist nahezu unmöglich. Viel zu hoch sind die verschiedenen Kombinationen der Zahlen, mit denen der Jackpot geknackt werden kann. Doch die Wahrscheinlichkeit kann zumindest bei bestimmten Vornamen höher liegen. Eine Untersuchung von Lotto24 aus dem vergangenen Jahr ergab, dass bestimmte Vornamen häufiger bei Gewinnen auftauchen als andere.

Die Vornamen von über 6.000 Jackpot-Gewinnern wurden in der Studie analysiert. Die haben zwischen 2012 und 2021 jeweils mehr als 10.000 Euro gewonnen. Forscher stellten dabei fest, dass Männer im Allgemeinen häufiger den Jackpot knacken als Frauen.

DIESE Vornamen haben große Gewinn-Chance

Bei den männlichen Gewinnern kommt der Name Michael am häufigsten vor, knapp dahinter sind Thomas und Andreas. Unter den weiblichen Gewinnern ist der häufigste Name Gabriele, gefolgt von Petra und Daniela. Trotzdem macht der Anbieter aber klar: „Die Gewinnchancen für den Jackpot sind natürlich unabhängig vom Namen.“ Die Liste spiegle eher nur die Verbreitung der Namen wider. Im Endeffekt ist Lotto immer noch ein Glücksspiel, dessen Ausgang rein auf Zufall basiert.

Bei Männern sind die Top-Ten-Namen für Lotto-Gewinne Michael, Thomas, Andreas, Stefan, Christian, Peter, Martin, Alexander, Klaus und Markus. Bei den Frauen sind es Gabriele, Petra, Daniela, Angelika, Martina, Monika, Cornelia, Birgit, Sabine und Andrea.