Lotto-Spieler gewinnt Jackpot – unglaublich, was dann passiert

Eine schier unglaubliche Geschichte! Ein Lotto-Gewinner aus Wales räumte mit fünf Richtigen bei einer Ziehung den Jackpot ab. Doch freuen konnte er sich zunächst überhaupt nicht, denn seinen Gewinn hätte er beinahe gar nicht bekommen.

Der Grund dafür: Er hatte den Lotto-Beleg verloren. So konnte er nicht nachweisen, dass er richtig getippt und gewonnen hatte. Ein irrer Zufall rettete den walisischen Lotto-Gewinner letztlich.

Lotto-Gewinner verlegt Jackpot-Beleg

Man gewinnt im Lotto, weiß, dass man eine Mega-Summe abgeräumt hat und kann diese nicht einlösen, weil man den Tippbeleg verloren hat. Dieses unfassbare Missgeschick ist Dion Davies aus Wales passiert.

Der Schauspieler bekam das Ticket als Geschenk für einen Auftritt, dachte sich nichts dabei und verlegte den Zettel. Doch dann der große Schock: Der Beleg hatte mit fünf Richtigen gewonnen. Zunächst feierte der Waliser seinen Gewinn über fast 60.000 Pfund ab – bis er bemerkte, dass er den Zettel nicht mehr findet.

Erst einige Wochen später tauchte der Schein wieder auf – in seinem Auto. Davies wollte sein Auto nach etlichen Fahrten in die Reinigung geben. Ausgerechnet der Mitarbeiter fand den besagten Schein letztlich in der Sonnenblende des Autos.

Spielschein wurde als „nicht beansprucht“ gewertet

Doch dann wartete die nächste schlechte Nachricht auf den Lotto-Gewinner: Der Spielschein wurde von dem Unternehmen bereits als „nicht beantragt“ abgestempelt. Somit war der Gewinn von Davies eigentlich schon hinfällig. Der Gewinner rief die National Lottery umgehend an und hatte Glück: Der Schein wurde letztlich doch angenommen.

Daraufhin gab es das ein oder andere Gläschen „Sprudelwasser“, wie Davies gegenüber „BBC“ selbst erklärte. Danach plante der Schauspieler mit Frau und Sohn eine Reise nach Italien – ganz nach dem Motto: Ende gut, alles gut.