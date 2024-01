Lotto-Hammer in NRW – Chico schaut ganz genau hin

Die Lotto-Jackpots sind in diesen Tagen in aller Munde. Erstmals in der Geschichte der 6 aus 49-Ziehung lag der Jackpot bei 48 Millionen Euro. Lotto hatte die Regeln zu Jahresbeginn angepasst. Die Maximalsumme, die nun abgeräumt werden kann, liegt bei 50 Millionen Euro.

Ganz so hoch war die Summe der ersten Lotto-Gewinner in 2024 nicht. Allerdings konnte in NRW gleich doppelt zugeschlagen werden. Sowohl in der 6 aus 49-Ziehung als auch dem Eurojackpot gab es in 2024 bereits die ersten Gewinner – einen besseren Start in das neue Jahr gibt es wohl kaum.

Lotto: Millionen-Gewinn ohne Superzahl

Das Ziel aller Lotto-Spieler: Sechs Richtige und die passende Superzahl. Dieses Kunststück wäre einem Teilnehmer aus Unna beinahe gelungen – letztlich war nur die Superzahl falsch. Über einen saftigen Gewinn durfte der oder die Glückliche sich dennoch freuen.

Denn mit dem zweiten Gewinnrang konnte der Gewinner am Samstag (6. Januar) knapp 1,2 Millionen Euro abräumen. Gesetzt hatte er lediglich 11,49 Euro – was ein Hammer! Gleich tat es ihm ein Mitspieler aus Berlin, er gewann den gleichen Betrag in der zweiten Gewinnklasse.

Der erste Gewinnrang, bestehend aus den sechs Richtigen und der Superzahl, blieb unbesetzt. Daher geht es am kommenden Mittwoch (10. Januar) um rund 7 Millionen Euro bei LOTTO 6aus49 – für Lotto-König Chico aus Dortmund keine unbekannten Gewinnsphären. Er gewann 2022 etwa 9,9 Millionen Euro.

Aachener gewinnt bei Eurojackpot

Während der Gewinner aus Unna bei der 6 aus 49-Ziehung knapp 1,2 Millionen Euro abräumen konnte, setzte ein Lotto-Spieler aus Aachen noch einmal fast das Doppelte obendrauf. Beim Eurojackpot durfte sich der Gewinner in der zweiten Gewinnklasse über knapp 2,4 Millionen Euro freuen. Somit war er der erste Millionär 2024 bei WestLotto.

Da auch hier die erste Gewinnstufe nicht erreicht werden konnte, liegen bei der nächsten Ziehung knapp 17 Millionen Euro im Jackpot – ein Summe, bei der auch Chico noch nervös werden dürfte. Die Maximal-Summe im Eurojackpot liegt bei 120 Millionen Euro.