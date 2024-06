Lotto: Mega-Jackpot bricht alle Rekorde! Chico aus Dortmund kippt aus den Latschen

Die Lotterie Eurojackpot zählt zu den größten Jackpots in Europa. Zweimal pro Woche, dienstags und freitags, werden Millionen von Menschen in der Hoffnung auf einen großen Lotto-Gewinn angelockt! Eine Million, fünf Millionen oder vielleicht sogar 12 Millionen? Bei solch schwindelerregenden Summen geraten Spieler gerne ins Schwärmen.

Doch dieser Mega-Jackpot sprengt wirklich alle Dimensionen. Der Eurojackpot hat seine Maximalgrenze erreicht. Selbst der bekannte deutsche Lottogewinner Chico aus Dortmund dürfte bei dieser Zahl ins Träumen verfallen.

Lotto: Höchstsumme beim Eurojackpot!

Bei der Ziehung der Gewinnzahlen am Dienstag geht es beim Eurojackpot um eine richtig ordentliche Summe: 120 Millionen Euro! Damit hat der Mega-Jackpot seine Maximalgrenze erreicht. Millionen von Menschen werden bei der Ziehung sicherlich ihr Glück versuchen. Laut Eurojackpot selbst liegt die Chance auf den Jackpot bei 1:140 Millionen.

+++ Lotto-Glück für dreifache Mutter: Dann macht sie einen großen Fehler – „Wurzel allen Übels“ +++

Die festgelegte Obergrenze von 120 Millionen Euro wurde nach elf Ziehungen ohne Volltreffer in der Gewinnklasse 1 am vergangenen Freitag erreicht. Jeder Euro, der in der ersten Gewinnklasse nicht ausgeschüttet wird, fließt in den Jackpot der zweiten Gewinnklasse. Am Dienstag sind dies stolze 11 Millionen Euro.

Neuer Rekord?

Sollte ein Tipper aus Deutschland den riesigen Jackpot knacken, wäre der deutsche Lotto-Rekord gebrochen. In der Geschichte der europäischen Lotterie mit 19 Teilnehmerländern ist dies bisher zweimal gelungen. Im Juni 2023 kam ein Gewinner aus Schleswig-Holstein, im November 2022 einer aus Berlin. Der erste Gewinn in Höhe von 120 Millionen Euro ging im Juli 2022 nach Dänemark. Zuletzt knackte im Januar ein Norweger den Jackpot von 120 Millionen Euro.

Das könnte dich auch interessieren:

Der wohl bekannteste Lotto-Gewinner Deutschlands ist Chico. Rund zehn Millionen Euro räumte der Dortmunder im September 2022 ab und lebt seitdem in Saus und Braus. Nach wie vor investiert er einen Teil seines Geldes in Lottoscheine und hofft sicher, diesmal wieder zu den Glücklichen zu gehören. Wer würde sich nicht über 120 Millionen Euro freuen? (Mit dpa)