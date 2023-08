Lotto-Gewinner räumt unfassbare Summe ab – was er damit anstellt, treibt seine Nachbarn in den Wahnsinn!

Einmal im Leben den ganz großen Lotto-Jackpot knacken: Diesen Traum hat wohl fast jeder. Für Adrian B. ging er 2012 in Erfüllung – und dem heute 53 ist bis heute noch zum Feiern zumute. Seine Nachbarn sind eher weniger begeistert.

Umgerechnet satte 190 Millionen Euro gewann der Plattenhändler vor über zehn Jahren im Lotto, ließ es damals ordentlich krachen. Nun geht die Party des Glückspilzes weiter – und das sehr zum Unmut seiner Nachbarschaft.

Leben des Lotto-Gewinners hat sich inzwischen verändert

Wie AFP damals berichtete, wolle der Mann aus Ostengland bescheiden bleiben und sein Plattengeschäft nicht aufgeben. Seine Kinder sollten möglichst „normal“ leben. Diese Ansicht teilte auch seine Frau: „Ich bin Schottin, wir sind als geizig bekannt“, witzelte sie. Das meiste des Geldes wollte das Sieger-Paar mit Freunden und der Verwandtschaft teilen.

Doch bei aller Bescheidenheit: Eine Sache wollte sich der Musik-Liebhaber auf jeden Fall gönnen. Ein großes Rock-Festival für seine Liebsten in seinem kleinen Garten. Inzwischen haben sich die Zeiten aber geändert. Adrian B. lebt mittlerweile in einer 12-Millionen-Luxusvilla in Cambridge und ist von seiner Frau geschieden.

Lotto-Gewinner organisiert Rockfestival

Doch die Musik, die liebt er nach wie vor. Dann hörte er, dass das Cambridge Rock Festival Lizenz-Probleme hatte – und die Idee war geboren: Er wollte das Rock-Festival in seinem Garten veranstalten! Platz hat der Multimillionär dort zu genüge.

Und dem Gedanke ließ er Taten folgen: Vom 1. August bis zum 4. August fand das Rock-Festival in seinem Garten statt. Es gab insgesamt drei Bühnen. Auch eine Ausschank-Lizenz besaß er, wie „Suffolk News“ berichtete.

Mehr Themen und News:

Nachbarn waren nicht begeistert

Doch für die betuchte Nachbarschaft war die Aktion von Adrian B. alles andere als spaßig. Gemeinderat John B. sah „Potenzial für Belästigung“. Er fand es nicht in Ordnung, dass das Festival bis tief in die Nacht ging. Dann wird ihn diese Nachricht vermutlich schocken: Adrian will jetzt jedes Jahr auf seinem Grundstück groß feiern.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.