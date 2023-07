Lotto: Mann räumt Millionen-Betrag ab – was dann mit ihm passiert, ist beispiellos

Es scheint, als habe dieser Lotto-Spieler mit seinem Millionen-Gewinn sein Glück für ein ganzes Leben aufgebraucht…

Nachdem Michael Carroll bereits im Alter von 19 Jahren einen dicken Lotto-Jackpot knackte, lebt der heute 40-Jährige jetzt ein Leben ohne jeglichen Luxus. Dazu muss er einen heftigen Schicksalsschlag verarbeiten.

Lotto: 19-Jähriger gewinnt zehn Millionen

Obwohl der Brite Michael Carroll mit seinem Lotto-Gewinn von rund zehn Millionen Pfund (etwa neun Millionen Euro) wohl sein ganzes Leben hätte auskommen können, muss er über 20 Jahre später in einem Steinbruch arbeiten und bescheiden leben.

Der heute 40-Jährige hatte den Gewinn für Parties und Frauen verschleudert, wie er selbst laut der britischen „Sun“ zugab. So feierte er jahrelang wilde „Orgien im römischen Stil“ in seiner Villa in der britischen Grafschaft Norfolk, bei denen nackte Frauen Kokain auf Tabletts servierten.

Der Lotto-Gewinn von 2009 hielt durch diesen Lifestyle gerade einmal vier Jahre an, 2013 war Carroll bankrott. Bereuen tut es trotzdem nichts, erklärt der Lotto-Gewinner: „Wenn man so lebt, denkt man immer: ‚Warum habe ich das getan, warum habe ich das getan?‘ und so möchte ich nicht leben.“ Michael Carroll ist also trotz Millionen-Verlust laut eigener Aussage glücklich – bis ihm ein heftiger Schicksalsschlag widerfährt.

Lotto-Gewinner trauert um seine Schwester

Denn laut eines aktuellen Berichts in der „Sun“ musste der 40-Jährige vor kurzem Abschied von seiner Schwester nehmen. Zoe Carroll soll im Mai einen tödlichen Herzstillstand erlitten haben – Schuld soll ein „Kokainrausch“ sein.

Die Verstorbene hatte von ihrem Bruder nach dem Lotto-Gewinn eine Millionen Pfund erhalten und wurde bewusstlos in ihrem Haus mit zwei Schlafzimmern aufgefunden. Sie wurde 43 Jahre alt und hinterlässt vier Kinder. In so einem Moment wünscht sich Lotto-Gewinner Michael Carroll neben der Trauer vermutlich noch einen satten Jackpot, um die Familie seiner Schwester in dieser schweren Zeit unterstützen zu können.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.