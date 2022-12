Lotto: Paar sahnt eine Woche vor der Hochzeit ab – doch ihre Gäste sollen nichts davon erfahren

Was für ein unverschämtes Glück. Nur eine Woche vor der Hochzeit erhielt ein Paar die unfassbaren Neuigkeiten: Es hatte im Lotto gewonnen! Und das Preisgeld konnte sich sehen lassen.

Es ging um so viel Geld, dass sich das Paar entschloss, erst einmal niemandem davon zu erzählen. Es sollte ein Geheimnis bleiben, dass die Liebenden im Lotto gewonnen hatten. Denn dafür hatte das Paar einen guten Grund.

Lotto: Paar gewinnt 1 Million – „Fiel buchstäblich vom Bett“

Das Paar aus Cornwall, England, hätte nie gedacht, einmal im Leben so viel Geld zu besitzen. Als die 50-jährige Hausfrau am 15. Oktober den gekauften Lottoschein bei einer Annahmestelle vorzeigte, sagte man ihr dort, sie habe 100.000 Pfund (115.000 Euro) gewonnen. Das kann nicht sein, dachte sich die Spielerin, ging nach Hause und rief die Lotterie an.

„Ich saß auf dem Bett und man sagte mir, ich hätte eine Million gewonnen, und ich fiel buchstäblich vom Bett“, erzählte die Gewinnerin BBC News. „Es war ein ziemlicher Schock.“ Dann erzählte sie es ihrem Verlobten und auch der konnte es kaum glauben. Eine Million Pfund, umgerechnet rund 1.146.000 Euro: Damit konnten sie sich den lang gehegten Traum eines Eigenheims endlich erfüllen.

Paar hält Gewinn geheim

„Ich wollte schon immer ein eigenes Haus kaufen, aber ich konnte es nicht – es war nur ein Traum. Aber jetzt kann ich es schaffen“, freute sich die 50-Jährige. Sie lebte mit ihrem jetzigen Mann, einem 55-jährigen Lieferfahrer, seit zwei Jahren zusammen. Insgesamt hatten die beiden bereits sechs erwachsene Kinder. „Die Familie ist das Wichtigste in unserer Welt, und wir können es kaum erwarten, den Platz für Familientreffen in einem Haus zu haben, wo auch alle reinpassen.“

Doch blieb der Gewinn erst einmal ein Geheimnis. Bei der Hochzeit, die eine Woche später in einem Golfclub stattfand, wussten die meisten Gäste nichts davon. „Wir wussten, auch wenn es nicht alle wussten, dass wir bald auch ihr Leben zum Besseren verändern würden“, verriet die Braut. Offenbar sollte die Neuigkeit eine Überraschung sein und das Paar plante, seine Liebsten am Gewinn teilhaben zu lassen.

„Ich war so kurz davor, es allen bei der Hochzeit zu sagen, und ich weiß nicht, wie ich es geheim halten konnte, aber für uns beide war es der unglaublichste Tag, an dem unsere ganze Familie dabei war“, freute sich die Braut laut BBC News. „Es war ein magischer Tag, und noch mehr, als wir wussten, dass wir Millionäre sind. Ich habe den Mann meiner Träume geheiratet und wusste, dass unsere Zukunft gesichert war.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga