Lotto: Mutter lässt Sohn (4) als Pfand zurück – dann macht sie sich aus dem Staub

Dieser Fall schockiert! Der Gewinn im Lotto war einer Mutter mehr wert als ihr eigenes Kind.

In einer Lotto-Filiale setzte eine Frau alles auf eine Karte und verlor. Ihre Schulden wollte sie mit ihrem kleinen Sohn ausgleichen.

Mutter gibt Sohn (4) als Pfand für verlorenes Lotto-Spiel

Der schockierende Vorfall soll sich laut dem nigerianischen Online-Portal „Voice of Naija“ am Donnerstag (29. September) in dem Bundesstaat Enugu (Nigeria) abgespielt haben. Demzufolge sei die Frau in eine Lottoannahmestelle gegangen und habe alles auf das Glücksspiel gesetzt.

Lotto: Eine Mutter lässt ihr Kind eiskalt in einer Annahmestelle zurück. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia/ IMAGO / Bihlmayerfotografie/ Montage DER WESTEN

Als sie gemerkt habe, dass sie ihre Scheine nicht bezahlen konnte, traf sie eine schreckliche Entscheidung. Anwohnern zufolge habe die Frau einfach ihren maximal vier Jahre alten Sohn in der Filiale als Pfand zurückgelassen.

Kind schreit nach seiner Mutter – doch die kommt nicht wieder

Nachdem seine Mutter auch nach einiger Zeit nicht wieder kam, brachten die Anwohner den Kleinen zu einer Polizei wache. Dort habe das Kleinkind nach Aussagen der Beamten nur geweint und nach seiner Mama geschrien, wie „Voice of Naija“ berichtet.

Noch mehr News zum Thema Lotto:

Von der verantwortungslosen Mutter fehle weiterhin jede Spur. Es wird versucht, ihre Identität ausfindig zu machen. Doch bislang konnte das Kind bei der Suche auch nicht großartig weiterhelfen. Den Polizisten zufolge könne der Junge nur sehr schlecht sprechen.

>> Anmerkung der Redaktion

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.