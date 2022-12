Lotto: Autowäscher knackt Millionen-Jackpot – dann fasst er einen drastischen Entschluss

Bei dem amerikanischen Traum ist die Rede vom Tellerwäscher zum Millionär. Ein Lotto-Spieler hat es jetzt zumindest vom Autowäscher zu einem siebenstelligen Kontostand geschafft.

Kurz nach seinem enormen Lotto-Gewinn fasst sich der Mann jedoch ein Herz und ergreift eine drastische Maßnahme. Seine Entscheidung können wohl nur wenige Fans des Glücksspiels nachvollziehen.

Lotto: Mann räumt enormen Gewinn ab

Mit umgerechnet 380 Euro musste der Mann aus Indien monatlich haushalten. Sein Gehalt als Autowäscher brachte ihm nicht viel ein und so musste er jeden Cent zweimal umdrehen. Laut dem britischen „Mirror“ veränderte sich sein Leben allerdings schlagartig, als er dem Lottospiel eine Chance gab.

Einige seiner Kunden brachten ihn auf die Idee in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Er selbst hielt nicht viel von dem Spiel und kaufte sich in den vergangenen Jahren nur in seltenen Ausnahmen einen Spielschein.

Tatsächlich war das Glück auf der Seite des jungen Inders. Mit umgerechnet fast acht Millionen Euro sahnte er einen der größten Gewinne in den Vereinigten Arabischen Staaten innerhalb der vergangenen 30 Jahre ab. Um das zu begreifen, brauchte der Glückspilz ein paar Momente. Er schaltete sein Handy aus und ließ die Neuigkeit auf sich wirken.

Lotto-Spieler trifft erstaunliche Entscheidung

Aber obwohl er das Glück auf seiner Seite zu haben scheint, trifft der Mann eine radikale Entscheidung. Er will sich trotz des großen Erfolges kein weiteres Los kaufen. „Ich will mein Glück nicht noch einmal testen. Was Allah mir gegeben hat, ist genug“, betont der frischgebackene Millionär gegenüber dem „Mirror“.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga