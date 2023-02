Lotto-Glückspilz knackt Jackpot – dann beginnt sein tragischer Absturz

Es wirkte wie die Erfüllung all seiner Träume! David Swatman sahnte rund 112.000 Euro im Lotto ab – doch statt einer sorgenfreien Zukunft folgten Ärger mit dem Gesetz und ja, tatsächlich auch Geldsorgen.

Als er im Jahr 2018 im Lotto gewann, kannte die Euphorie des Briten keine Grenzen. Der glühende Liverpool-Fan freute sich schon darauf, seinem Team zu zahlreichen Auswärtsspielen quer durch Europa folgen zu können. Die Realität war jedoch am Ende eine ganz andere.

Lotto: Absturz nach Mega-Gewinn

Denn nur zwei Jahre nach seinem sechsstelligen Lotto-Gewinn hatte es Swatman offenbar nötig, teure Schuhe zu klauen! Er transportierte die edlen Treter zwischen einem Depot in North Wales und dem Firmensitz in Manchester – und soll sich auf seinen Touren innerhalb eines Monats ganze 22 Schuhkartons unter den Nagel gerissen haben. Jeder einzelne davon war bis zu 1.100 Euro wert.

Insgesamt soll er Produkte im Wert von rund 17.140 Euro eingesteckt haben. Sein Betrug fiel auf, als ihn eine Überwachungskamera bei einem unautorisierten Halt mit dem Lieferfahrzeug erwischte.

Lotto-Gewinner verurteilt

Swatman wurde zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten und u.a. 150 Stunden unbezahlter Arbeit verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt verdiente er sein Geld als Fensterbauer, bei einem Wochenlohn von knapp 340€.

Es ist nicht das erste Mal, dass Swatman mit der Justiz aneinandergeraten ist. Laut der britischen „Sun“ hatte der 43-Jährige bereits vor dem Diebstahl 22 Verurteilungen und 44 Vergehen auf dem Kerbholz.

Richter Field gab sich bei der Verurteilung jedoch äußerst optimistisch. Er habe „ehrliche Reue“ bei Swatman gesehen und meinte: „Mit Blick auf das, was Sie in den den letzten zweieinhalb Jahren erreicht haben, bin ich der festen Ansicht, dass es in Ihrem Fall eine realistische Hoffnung auf Rehabilitation gibt.“

