Lotto: Bauarbeiter räumt ab – doch erst einmal profitieren SIE davon

Die Freude, im Lotto kräftig abzusahnen, dürfen wohl nur die wenigsten erleben. Bauarbeiter Paul Bevans aus Milford Haven (Wales) ist ein solcher Glückspilz.

Der 50-Jährige hat alle fünf Nummern in einer Sonderziehung der „National Lottery“ richtig getippt. Doch anstatt sich nun sofort all seine Lebenswünsche zu erfüllen, schlüpfte er in seine Spendierhosen – und machte seinen Arbeitskollegen eine Freude.

Lotto-Gewinner kriegt jeden Monat mehr als 11.000 Euro

Große Freude bei Paul Bevans nach seinem Lotto-Gewinn! Jetzt darf er sich ein Jahr lang über eine monatliche Bonuszahlung von umgerechnet rund 11.400 Euro freuen. Das macht nach Adam Riese fast 137.000 Euro insgesamt!

„Ich konnte nicht glauben was ich sehe“, erinnert sich der Waliser an seinen Glücksmoment. „Ich war tatsächlich so unsicher, dass ich das Ticket fünf Mal überprüft habe – und jedes Mal stand dort die selbe Gewinn-Nachricht.“

Doch der erste, der von diesem Batzen Geld profitierte, sollte nicht Paul selbst sein – sondern seine Arbeitskollegen!

Snacks für die Arbeitskollegen

Denn um seinen Gewinn zu feiern, spendierte er erst einmal all seinen Kollegen eine Runde „Bacon Rolls“ – also Gebäck, das entweder mit Speck gefüllt oder von Speck ummantelt ist. Oder auch beides. Oder in Form eines Bacon-Sandwiches.

Gut, gegen einen herzhaften Snack hat wohl niemand was – wenn der neureiche Kollege dir von seinem 11.400-Euro-Bonus jedoch nur ein paar Sandwiches spendiert, könnte sich vielleicht etwas Enttäuschung breit machen. Aber das wollen wir Pauls Freunden mal nicht vorwerfen.

Lotto-Gewinner hat großen Wunsch

An ein Arbeitsende denkt der Waliser jedoch keinesfalls. Einen Wohnwagen und ein Trip nach Jamaika jedoch hat er bereits auf der Wunschliste – genauso wie der Besuch eines Heimspiels des FC Liverpool: „Ich bin mein Leben lang Fan und hab sie bisher nur im Fernsehen spielen sehen. “