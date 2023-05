Lotto: Mann knackt großen Jackpot – und bereut den Gewinn sofort

Viele Menschen träumen Woche für Woche vom großen Lotto-Gewinn. Für manche Spieler wird dieser Traum sogar wahr. Doch für manche wird dieser Traum zum Alptraum.

Zu diesen Menschen gehört Mark Lipsham. Der Neuseeländer gewann im Jahr 2017 umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro im Lotto. Zunächst war beim damals 53-Jährigen die Freude groß. Doch nur wenige Jahre später liegt sein Leben in Trümmern.

Lotto-Sieger bereut seinen Gewinn

Unmittelbar nach dem Lotto-Gewinn kündigte der Kranfahrer seinen Job. Das war gleich der erste Schritt in die falsche Richtung, wie er im Nachhinein feststellen musste. „Mein Job hatte meinem Leben eine Ordnung gegeben“, sagt er der britischen Zeitung „The Sun“: „Diese Ordnung ging dann verloren. Ich hatte keinen Halt mehr.“

Statt eines geregelten Alltags stand bei ihm plötzlich ein Leben auf der Überholspur auf dem Programm. Immobilien, teure Autos, Designer-Kleidung, Luxusuhren – Mark gab in Windeseile Millionen aus. Und dann kam es zum ganz großen Drama.

Lotto-Gewinner bekommt Probleme

Irgendwann merkte er selbst, dass er mit seinem Geld nicht gut haushalten konnte. Also suchte er Hilfe bei einer vermeintlichen Finanzexpertin. In seiner Verzweiflung übersah er alarmierende Signale, die ihm gleich zu Beginn hätte erkennen müssen. Die Beraterin verlangte vorab die schwindelerregende Summe von umgerechnet 70.000 Euro. Außerdem empfahl sie Mark sofort, mehr als 1,5 Millionen Euro in weitere Immobilien zu investieren.

Mark vertraute der Beraterin – was sich rächen sollte. Denn die Frau nutzte das viele Geld, um sich selbst daran zu bereichern. Erst Jahre später fiel Mark der Betrug auf. Doch da war es bereits zu spät. Die vermeintliche Finanzberaterin war bereits über alle Berge.

Am Ende blieb Mark eine bittere Erkenntnis, die er mit allen zukünftigen Lotto-Gewinnern teilen möchte. „Seid verdammt vorsichtig“, sagt er: „Und erzählt niemandem von eurem Gewinn, dem ihr nicht zu hundert Prozent vertrauen könnt.“

