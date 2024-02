Lotto: Frau räumt über 5 Millionen Euro ab – im Casino macht sie einen schwerwiegenden Fehler

Einmal im Leben den ganz großen Lotto-Jackpot abräumen – davon träumen wohl die meisten. Doch die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser im Lotto ist bekanntermaßen verdammt gering. Wer es dann doch schafft, führt plötzlich ein ganz anderes Leben. So erging es auch Evelyn A. Doch dann machte die frischgebackene Millionärin einen schwerwiegenden Fehler.

Ein protziges Auto, eine dicke Villa oder eine Luxus-Uhr: Viele von uns haben bestimmte Vorstellungen, was sie als frischgebackener Lotto-Millionär zuerst kaufen würden. Doch wer aus dem Nichts plötzlich so viel Geld auf seinem Konto hat, der weiß oft nicht damit umzugehen. Auch Lotto-Multimillionärin Evelyn A. verlor alles.

Frau aus den USA gewann sogar zweimal im Lotto

Die Frau aus dem US-Bundesstaat New Jersey hat ihren kompletten Gewinn im Casino verspielt! Das berichtet der „Business Insider“ und beruft sich dabei auf verschiedene englischsprachige Quellen. Wahrscheinlich gewann Evelyn A. sogar gleich zweimal im Lotto: Einmal im Jahr 1985 und ein weiteres Mal im Jahr 1986.

Sie gewann insgesamt 5,4 Millionen Dollar (umgerechnet circa 5,28 Millionen Euro). Dann begann sie jedoch einen schwerwiegenden Fehler – sie verspielte alles in einem Casino in Atlantic City (USA)!

Alle wollten an das Geld der Lotto-Millionärin

Doch das war nicht das einzige Problem von Evelyn A. Sie erzählte, dass sie durch den Lotto-Gewinn Bekanntheit erlangte – und immer wieder gebeten wurde, finanzielle Unterstützung zu leisten. „Ich war bekannt“, sagte sie, „und ich konnte nirgendwo hingehen, ohne erkannt zu werden.“

Doch nicht nur für Evelyn A. wurde der Lotto-Gewinn zu einem Alptraum. Ein weiterer Lotto-Gewinner aus den USA erlebte ebenfalls den Horror. Selbst sein eigener Bruder war so neidisch auf den Lotto-Gewinner, dass er vor nichts mehr zurückschreckte. „Ich wünschte, das wäre nie passiert“, sagte der Lotto-Millionär über seinen Gewinn. Was dann noch Unglaubliches geschah, liest du in diesem Artikel.

