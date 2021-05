Lotto: Frau gewinnt den Jackpot – dann macht sie einen folgenschweren Fehler

Wie gewonnen so zerronnen! Eine Frau aus Kalifornien (USA) hat beim Lotto satte 26 Million Dollar (umgerechnet über 21 Millionen Euro) gewonnen. Doch die Geschichte hinter dem Verlust ihres Lotto-Ticket ist unfassbar!

Lotto: Ziehung am Donnerstag – doch keiner gewinnt

Das Gewinner-Los, ein „SuperLotto Plus“, für die Ziehung am 14. November hatte eine Frau in einem „Arco AM/PM convenience store“ in Los Angeles gekauft. Am Donnerstag hat die letzte Ziehung stattgefunden – doch niemand gewann.

Wie das möglich ist? Hier kommt die unfassbar ärgerliche Story...

Lotto: Los verschwunden – Zeitpunkt verpasst

Wie eine Mitarbeiterin des Ladens, in dem das Los gekauft worden war, berichtete, sei die Frau am Mittwoch in den Laden zurückgekehrt, um ihr Malheur zu erklären. Normalerweise kämen die Leute in den Laden, um über ihren Gewinn zu sprechen. Doch diese Käuferin des Loses erklärte, warum sie nicht gewonnen hatte, wie anfangs noch angekommen, so die „Whittier daily news“.

Bei einer Lotto-Ziehung in Amerika guckte eine Frau in die Röhre. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Levine-Roberts

Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, hätte das Ticket bis spätestens um 17 Uhr (amerikanischer Zeit) vorgezeigt werden müsste, doch das konnte die Frau nicht: Denn ihr Ticket war in der Waschmaschine verschwunden.

Kein Witz!

Lotto: Ticket in der Waschmaschine verschwunden

Die Frau hatte das Ticket nach dem Kauf in ihrer Hosentasche verstaut – und dann vergessen. Was daraufhin passiert ist, können sich die meisten vermutlich schon denken: Nach einer Zeit wird Kleidung schmutzig und dann kommt sie in die Wäsche.

So ist es dann auch mit der Hose der Los-Käuferin geschehen – und auch mit dem Ticket. Denn als die Frau noch einen Blick in ihre Hosentasche warf, war die Hose zwar sauber, doch das Ticket nach Wäsche, so die „Whittier daily news“.

Also: Vor der Wäsche immer in die Taschen gucken! Vielleicht verbirgt sich da ja noch ein fast vergessener Schatz... (ali)

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.