Lotto: Glückspilz gewinnt Multi-Million – ausgerechnet DIESES Datum spielte ihm in die Karten

Was für ein Glückspilz: In der Nähe von München hat ein Lotto-Spieler satte 17,6 Millionen Euro abgeräumt!

Davon träumt jeder Lotto-Spieler: Einmal das Glück auf seiner Seite haben und den Jackpot absahnen. Dies ist jetzt einer unbekannten Person aus Bayern mit einem Lotto-Mehrwochenschein gelungen. Noch hat der oder die Glückliche den Gewinn aber nicht eingefordert.

Lotto: Unbekannte Person sahnt 17.473.595,80 Euro ab

Der „Merkur“ berichtet von dem Fall. Der Volltreffer gelang dem anonymen Gewinner mit den Zahlen 1, 15, 21, 37, 42 und 43 plus der Superzahl 1. Er oder sie war in ganz Deutschland der oder die einzige aus der Gewinnklasse 1 – und bekommt genau 17.473.595,80 Euro.

Wer Glück hat, kann im Lotto richtig absahnen. Foto: Tom Weller / dpa

Lotto: Letzte Gelegenheit für den Glückspilz

So viel Geld auf einen Schlag – und das alles am Tag der Arbeit! Die anonyme Person gewann die dicken Batzen nämlich am 1. Mai. Dabei war die Samstagziehung die letzte Gelegenheit für den Spieler. Danach wäre der Mehrwochenschein laut des „Merkur“ nicht mehr gültig gewesen.

Insgesamt hat der Spieler lediglich 116,70 Euro für diesen Spielauftrag investiert. Mit diesem geringen Betrag hat er sich den Weg in ein Leben ohne Arbeit geebnet – und das am Tag der Arbeit!

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.