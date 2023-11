Lidl: Filialleiter verrät Trick – so kommst du an frisches Gemüse und Obst

Wie wäre es, bei jedem Einkauf bei Lidl, Aldi und Co. nur das frischste Obst und Gemüse in den Einkaufswagen zu legen? Denn das ist sicher jedem schon einmal passiert: Manchmal übersieht man eine braune Stelle, die darauf hinweist, dass das betreffende Obst oder Gemüse schon länger im Regal liegt. Ein Lidl-Filialleiter gibt jetzt einen Tipp, wie man genau das vermeiden kann.

+++ Aldi, Lidl & Co.: Strenge Regelung auf Parkplätzen – kaum ein Kunde weiß davon +++

Fast 50.000 Follower hat sein Account mit dem Namen „Der Filialleiter“ auf der Plattform TikTok bereits. Seine Videos, in denen er zahlreiche Tipps und Tricks zum Einkaufen bei Lidl teilt, erreichen teilweise über drei Millionen Klicks. In seinem neuesten Video verrät er einen Insidertipp, den du bestimmt noch nicht kanntest.

Lidl-Insider packt aus – SO bekommst du immer frisches Gemüse und Obst

„Jedes Obst und Gemüse trägt eine so genannte LOT-Nummer“, erklärt der Lidl-Filialleiter in seinem Video. Sie besteht immer aus vier Ziffern und ist meist auf dem Etikett aufgedruckt. Und in dieser LOT-Nummer versteckt sich das Datum, an dem das Produkt verpackt wurde. Und das wiederum gibt einen Hinweis auf die Frische!

Auch interessant: Netto, Penny und Co. haben riesige Probleme – Kunden müssen darunter leiden

Meistens besteht die Nummer aus einem Buchstaben (meistens ein „L“) und vier Ziffern. Die ersten beiden Ziffern geben die Kalenderwoche an, die anderen beiden den Tag. In seinem Video zeigt der Filialleiter eine LOT-Nummer am Beispiel einer Kiwi-Verpackung. Auf dieser ist die Nummer „L 45 01“ zu sehen. „Die ‚45‘ steht für die 45. Kalenderwoche. Die ‚01‘ steht für den ersten Tag der 45. Kalenderwoche, also den Montag“, erklärt er. Fast direkt daneben liegt eine Packung mit der LOT-Nummer „L 45 – 04“, ist also drei Tage frischer.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Darfst du solche Betriebsgeheimnisse verraten?

Viele Kommentare unter dem Video des Filialleiters freuen sich über den hilfreichen Tipp und wundern sich, dass ihnen besagte Nummer noch nie aufgefallen ist. Doch einige sind immer noch skeptisch. „Sowas nicht verraten, es wird schon genug weggeworfen“, kritisiert eine Nutzerin. Eine andere hinterfragt, ob er solche „Betriebsgeheimnisse“ überhaupt verraten dürfe. Der Filialeiter winkt dies ab. „Mach dir keine Sorgen, das sind Infos und keine Betriebsgeheimnisse“, kontert er.

Das könnte dich auch interessieren:

Die LOT-Nummer hilft also herauszufinden, wann das jeweilige Obst oder Gemüse bei Lidl abgepackt wurde. Das ist vor allem dann nützlich, wenn man etwas kaufen möchte, es aber nicht sofort verarbeitet, sondern erst ein paar Tage zu Hause aufbewahrt. Diesen Trick kannten sicher die wenigsten!