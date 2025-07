Lidl-Mitarbeitern platzt der Kragen! „Wird zur Anzeige gebracht“

Von wegen Kavaliersdelikt! Bei Lidl brennt der Baum, und zwar bei Mitarbeitern. Und das aus einem guten Grund. Logisch, dass jetzt im Sommer vermehrt frisches Obst wie Weintrauben, Erdbeeren und Kirschen verkauft werden. Die gehen auch gut über die Kasse – doch nicht nur auf legalem Wege, denn einige dreiste Kunden picken sich einfach einzelne Trauben, Erdbeeren oder Kirschen aus der (offenen) Verpackung und lassen es sich schmecken – IN der Lidl-Filiale, ohne dafür zu bezahlen!

Auf Reddit geht jetzt ein Foto aus einer Lidl-Filiale in Österreich viral. Darauf ist ein orangefarbenes Hinweisschild zu sehen. Der Inhalt hat es in sich: „Werte Kunden! Jeglicher Verzehr von Waren, ohne zu bezahlen, wird zur Anzeige gebracht. Ganz besonders Kirschen!“ RUMMS! Klartext also an alle Obsträuber!

Lidl-Mitarbeitern platzt der Kragen!

Nicht nur das, es wird noch wilder. Denn auf dem gleichen Hinweisschild wird moniert, dass man auch die Kerne der Kirschen „im ganzen Geschäft findet“. Dreister geht es kaum! Auf der Social-Plattform Reddit diskutieren User über diese Unart, sind sich weitgehend einig, dass das nicht geht. So schreibt einer, er habe eine Frau dabei beobachtet, wie aus einer offenen Schale Obst gegessen hätte.

Ein anderer Nutzer kommentiert entsprechend: Einzelhandel ist kein Job, es ist ein Nervenkrieg auf Augenhöhe mit dem Wahnsinn!“ Auch wenn dieser konkrete Fall in Österreich zu verzeichnen ist, gibt es in Deutschland klare Regeln dazu. Laut des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ist es verboten, Erdbeeren, Kirschen oder Trauben vor dem Kauf zu probieren.

Während des Einkaufs essen? Klare Regeln in Deutschland

Das gilt übrigens auch für Obst generell, aber auch für Gemüse und andere Lebensmittel. Es handle sich dabei juristisch um Diebstahl. Die Verbraucherzentrale beschwichtigt etwas, wie „Merkur.de“ berichtet. Einige Supermärkte würden laut den Verbraucherschützern zumindest bei verpackten Artikeln eine Ausnahme machen.

Sie empfehlen aber, die leere Verpackung zur Bezahlung an der Kasse zu zeigen, wenn während des Einkaufs genascht und probiert würde. Am besten sei es aber noch immer, sich einfach zu gedulden und erst NACH dem Bezahlen zu futtern…