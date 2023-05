Lidl stoppt Tabakverkauf in Nachbarland – ist es in Deutschland bald auch so weit?

Starke Ansage an Raucher! Wer bei Lidl Zigaretten kaufen will, der muss sich demnächst einen anderen Discounter suchen. Zumindest in einigen Nachbarländern ist das jetzt schon der Fall.

Wird sich der Verkaufsstopp auch auf weitere Länder ausbreiten? Und wann ist Lidl in Deutschland dran? Wir haben nachgefragt.

Lidl will rauchfrei werden

In Dänemark will Lidl in Zukunft keine Tabakwaren mehr verkaufen. Bis 2028 sollen alle 139 Filialen rauchfrei sein. Bis dahin wird sich der Wandel allerdings erst nach und nach vollziehen. Den Anfang macht eine neue Filiale, die demnächst in Hjørring eröffnen soll. Hier wird es dann gleich zu Beginn nicht möglich sein, Tabak, Zigaretten und Co. zu kaufen.

„Wir tragen eine große Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Verbraucher“, sei sich der dänische Discounter-Ableger bewusst. Fast 16.000 Raucher würden jährlich in Dänemark sterben. „Aber es muss auf die richtige Art geschehen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass die Umstellungsphase über einen Zeitraum von fünf Jahren verlaufen soll.“ Hierfür arbeitet der Discounter mit dem Verband „Rauchfreie Zukunft“ und der dänischen Krebsvorsorge zusammen.

Auch bald in Deutschland?

Der Discounter sei sich der möglichen Folgen bewusst. „Wir werden natürlich Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Aber uns ist der gemeinsame Einsatz gegen Krebs wichtiger. Wir hoffen natürlich, dass unsere Kunden positiv reagieren und auch weiterhin Lidl wählen. Und wir hoffen, dass die Konkurrenz bald nachzieht“, so ein Sprecher gegenüber der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau.

In Holland läuft das Projekt bereits seit 2021 erfolgreich. Viele Supermärkte sind dort den gleichen Schritt gegangen und schon ab 2024 soll auch dort der Verkauf eingestellt werden. Und wann ist es in Deutschland so weit? „Derzeit planen wir keine Veränderungen bei dem Angebot unseres Tabaksortiments“, reagiert der deutsche Discounter auf Anfrage. (mit dpa)