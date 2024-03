Lidl schraubt am Sortiment – was sich jetzt für Kunden ändert

Discounter wie Lidl, Netto und Co. versuchen stets, die Kunden mit den günstigstem Sortiment zu überzeugen. Vom Toastbrot über Frischkäse bis hin zum Kaffee wird man hier bei jedem Lebensmitteleinkauf fündig. Ein Dorn im Auge vieler Tierfreunde sind jedoch die tierischen Produkte in den Discountern. Viel zu oft gibt es im Discounter nur billiges Fleisch aus keiner besonders guten Haltung. Das denken zumindest viele Kunden.

Dem hat Lidl nun den Kampf angesagt und eine große Ankündigung gemacht. Kunden werden es sofort im Sortiment merken.

Lidl macht große Ankündigung

Lidl hatte sich in Deutschland das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2026 mindestens 33 Prozent seines Frischfleisch-Sortiments der Eigenmarke auf Haltungsformstufe 3 und 4 umzustellen. Dieses Ziel hat der Discounter bereits jetzt, zwei Jahre früher, erreicht. Bis Ende 2024 sollen es sogar 40 Prozent werden.

Jetzt geht der Rivale von Aldi noch einen Schritt weiter und steckt sich ein weiteres Ziel. Der Discounter will 2025 den Anteil seines Frischfleisch-Sortiments mit mindestens Haltungsformstufe 3 auf 50 Prozent ausbauen. „Tierwohl ist ein wichtiges Thema für unsere Kunden und für uns, daher setzen wir es konsequent um“, erklärt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. Er fordert jedoch auch die Politik auf, die Voraussetzungen für den Umbau der Tierhaltung und hin zu den höheren Haltungsformstufen zu schaffen.

Eigenes Tierwohl-Label

Zusätzlich wurde angekündigt, dass das Eigenmarken-Frischfleisch aus der Haltungsstufe 3 bei dem Discounter künftig besonders gekennzeichnet werde. So hat Lidl ein eigenes Tierwohl-Label für Eigenmarken der Haltungsstufe 3 ins Leben gerufen, mit dem Rindfrischfleischprodukte dieser Haltungsstufe gekennzeichnet werden sollen.

Darüber hinaus will Lidl die Tiergesundheit in der Masthühnerhaltung deutlich verbessern. Dazu hat der Discounter jetzt verbindliche Anforderungen definiert, zu deren Einhaltung sich alle Partnerbetriebe verpflichten sollen. Dazu gehört unter anderem, den Einsatz von Antibiotika kontinuierlich zu reduzieren. Damit geht Lidl einen großen Schritt in Richtung Tierwohl im Discounter.