Lidl entscheidet sich zu drastischer Maßnahme – Kunden diskutieren hitzig

Auf Facebook wundert sich eine Kundin: „Warum gibt es bei Lidl so gut wie kein Fleisch mehr?“ Grund dafür sind nicht wieder lästige Engpässe oder Hamstereinkäufer – nein. Stattdessen hat sich der Discounter dazu entschieden, weniger Fleisch anzubieten (wir berichteten).

In Zukunft will Lidl stattdessen mehr auf vegane Alternativen setzen und somit das Sortiment umkrempeln. Die Kunden reagieren darauf mit gemischten Gefühlen.

Lidl will weniger Fleisch und mehr vegane Produkte verkaufen

Diese Entwicklung sei „alternativlos“, sagt Lidl-Chefeinkäufer Christoph Graf gegenüber der „Lebensmittelzeitung“. Um unseren Planeten zu retten, müssten wir weniger Fleisch konsumieren. Darum will der Discounter bis 2025 seinen Anteil an pflanzlichen Produkten deutlich aufstocken und das Angebot an Fleisch reduzieren. Auch andere Supermärkte sind bereits auf dem Weg (hier mehr dazu).

Der Discounter hofft, so noch mehr jüngere Kunden für sich zu gewinnen. Die reagieren auf den Facebook-Post des Unternehmens teils äußerst wohlwollend. „Großartiger Schritt, tierische Produkte zu reduzieren!“, kommentiert ein Nutzer. „Weniger Fleisch beim Discounter ist doch super. Denn das stammt sowieso aus Massentierhaltung“, meint eine andere Nutzerin.

Doch erntet der Discounter für seine Maßnahme auch viel Kritik und scheint schon jetzt die ersten Kunden zu verschrecken.

Shitstorm in den Sozialen Medien

„Ohne mich“, drücken gleich einige Nutzer auf Facebook ihren Unmut aus. Sie wollen auch weiterhin die volle Auswahl an Fleisch in ihrem Markt vorfinden. Ein Kunde beschwert sich, Lidl würde diesen Schritt gehen „um uns zu missionieren“. Er argumentiert aber auch, dass die „vegane Ernährung ja nur ein Baustein zur Lösung des Ernährungsproblems“ sein könne. Der Discounter solle auch mehr auf Grillen und andere Insektenproteine setzen.

Mehr News:

„Wenn Lidl weniger Fleisch verkaufen möchte, ist das für mich akzeptabel“, meint er. Aber dann werde er ab sofort dort nicht mehr einkaufen. „Was letztlich bleibt, ist eine weitere Absenkung des Lebensstandards der breiten Massen“, argumentiert eine andere Nutzerin. Denn wenn vor allem das günstige Fleisch aus den Kühlregalen verschwinden würde, hätten ärmere Kunden keine Alternativen mehr. Dagegen spricht sich eine Vegetarierin aus. „Ist doch super“, meint sie. Fleisch sollte man ihrer Meinung nach sowieso lieber beim Metzger kaufen und nicht beim Discounter.