Lidl-Prospekt lässt Kunden toben – Schuld ist dieses Produkt

Im Werbekatalog von Lidl ist einer aufmerksamen Kundin etwas Komisches aufgefallen. Eines der Produkte scheint nicht ganz richtig zu sein. Die Kundin postet Ihren Fund auf Facebook und andere User teilen ihre Verwunderung.

In seinem Prospekt macht der Lidl-Discounter für ein neues Produkt Werbung. Das Playtive Holzpferd ist im Lidl Online-Shop für 59,99 Euro erhältlich und soll bei Kindern der große Renner sein. Die Beine des Pferdes können sogar in zwei verschiedene Höhen eingestellt werden können. Doch etwas erscheint komisch an dem Spielzeug.

Lidl: Fehler oder Marketing?

Die Userin postet ein Bild von dem Produkt auf Facebook und schreibt „Lidl in Deutschland, da habt ihr das Pferd aber falsch aufgehalftert.“ Und tatsächlich, etwas an dem Halfter des Pferdes erscheint irgendwie komisch. Auf Facebook erntet die Facebook-Nutzerin jedenfalls für ihren Beitrag viel Gelächter.

Ein Facebook-Nutzer kommentiert den Beitrag mit einem sehr treffenden Vergleich: „Sadomasohorstpferdinant.“ Denn die Halterung scheint stark an etwas anderes als eine Pferde-Halterung zu erinnern. Eine andere Nutzerin treibt den Vergleich auf die Spitze und merkt an, dass das Pferd von Lidl ebenfalls eine Augenbinde habe. Diese ist jedoch etwas verrutscht, also kann das Holzpferd immer noch ohne Mühe sehen.

Ein anderer Nutzer scheint sich jedoch nicht zu beirren und postet mit mehreren Lach-Smileys versehen „Passt schon …“. Das Lidl-Produkt scheint demnach gemischte Gefühle auszulösen.

Diskussion auf Facebook

Wer das Produkt von Lidl unbedingt haben möchte, dieses aber nicht mehr dort erhältlich ist, kann auch zu Aldi ausweichen. Eine hilfreiche Facebook-Nutzerin merkt nämlich an, dass das Produkt auch dort erhältlich sei.

Man kann über das Holzpferd von Lidl sagen, was man will, aber auf Facebook scheint es auf alle Fälle Erfolg zu haben und für einige Lacher zu sorgen. Ob der Fehler absichtlich war, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder wirklich nur ein unbedachter Fehler, ist noch nicht geklärt.