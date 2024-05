Lidl nimmt Änderungen vor – Kunden bemerken es an der Kasse

Heutzutage sind Supermarkt-Apps keine Seltenheit mehr. Fast alle großen Supermärkte, wie Rewe, Aldi oder Edeka haben mittlerweile Apps, die ihre Kunden unterstützen und dabei helfen, exklusive Angebote zu finden. Auch Lidl ist dabei keine Ausnahme und hat eine eigene App, Lidl Plus.

Die Lidl App bringt Kunden viele Vorteile, mit denen es noch einfacher wird, zu sparen. Zum Beispiel erhalten die Kunden wöchentlich exklusive Coupons. Mit jeden Einkauf können sogenannte Rabattstufen freigeschaltet werden, durch die Kunden Zugriff auf noch mehr Coupons erhalten können.

Lidl: Reaktion auf Kritik

Ebenfalls können auf der App das Werbeprospekt von Lidl aufgerufen werden. Auch hat die App das Ziel, den Einkauf zu vereinfachen und Kunden erhalten daher nach der Zahlung, den Kassenbon direkt auf ihr Handy. Doch trotz alles Nützlichkeit, geriet die App vermehrt in Kritik.

Bis jetzt mussten Kunden, die Coupons nutzen wollen, diese manuell aktivieren. Wie „chip.de“ es treffend ausdrückt, ist dieser manuelle Prozess nicht besonders kundenfreundlich. Oft führt die manuelle Aktivierung auch zu unnötigen Verzögerungen an der Kasse. Lidl reagiert auf die berechtigte Kritik und strebt eine baldige Verbesserung der App an, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet.

In Zukunft soll die App so programmiert werden, dass diese einfacher für Kunden zu benutzen ist. Ebenfalls sollen die digitalen Coupons von Lidl zukünftig automatisch aktiviert werden. Kunden müssen an der Kasse lediglich ihre App scannen und die Coupons werden dann automatisch genutzt.

Verbesserungen in baldiger Zukunft

Gegenüber „chip.de“ berichtet das Unternehmen, dass die Verbesserung der Lidl App nicht nur die Kundenzufriedenheit verbessern soll. Durch das automatische Einlösen der Coupons wird ebenfalls die Effizienz an den Kassen verbessert. Das Update zahlt sich also nicht nur für Kunden aus, sondern auch für das Unternehmen.

Mehr Themen:

Die „tz“ berichtet, dass die App in der Schweiz bereits verbessert wurde. Wann deutsche Kunden mit dem Update rechnen können, ist jedoch noch unbekannt. Lidl-Kunden können sich aber freuen, in der Zukunft noch besser sparen zu können.