Aldi, Lidl und Co: Diesen ungesunden Fehler machen Kunden immer wieder

Kunden greifen gerne mal zum leckeren Obst wie Weintrauben bei Aldi, Lidl und Co. Doch dabei machen viele von ihnen immer wieder einen ungesunden Fehler.

Denn die kernlosen Trauben sind zwar beliebt, doch Konsumenten entgehen dabei viele gesunde Eigenschaften, die die kleinen Samen in sich tragen.

Schwerer Obstfehler bei Aldi, Lidl und Co.

Viele empfinden Traubenkerne zwischen den Zähnen als unangenehm. Darum greifen Kunden bei Aldi, Lidl und Co immer gerne zu den kernlosen Alternativen. Die kernlosen Trauben dabei werden gezielt gezüchtet und während des Wachstums mit Hormonen manipuliert, um den guten Geschmack zu erhalten. Dazu werden sie in der Wachstumsphase mit Gibberellinen und Auxin besprüht.

Die kernlosen Trauben sind beim Verzehr zwar unbedenklich, doch mögliche Langzeitfolgen sind nur wenig erforscht. Klar ist aber: Der Verzicht auf Traubenkerne tut der Gesundheit nicht unbedingt gut.

Darum sind Traubenkerne gut für dich

In den wenig beliebten Samen stecken dagegen gesundheitsfördernde Eigenschaften von Weintrauben, das können antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen sein. Dazu sollen sie die Herzgesundheit verbessern und das Immunsystem fördern.

Es gibt vor allem bei blauen, roten oder schwarzen Sorten gute Gründe, gerne einmal zuzugreifen. Sie enthalten mehr Resveratrol als grüne Trauben und dazu eine Extraportion an Quercetin. Resveratrol besitzt starke Anti-Aging-Eigenschaften, da es die Hautalterung vorbeugen soll. Quercetin hat ähnliche Effekte und trägt zur Senkung des Histaminspiegels bei. Der Stoff hat antiallergische Funktionen, die für die Hemmung der Histaminproduktion bekannt sind. Es gibt also gute Gründe, hin und wieder mal zu den kernigen Trauben bei Aldi, Lidl und Co zuzugreifen.