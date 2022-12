Lidl: Kunden haben Einkaufswagen voller Feuerwerk – was dann passiert, hätte niemand erwartet

Das erste Mal nach zwei Jahren darf in Deutschland an Silvester wieder richtig geknallt werden. Der Run auf die Feuerwerkskörper bei Lidl, Aldi und Co. ist damit eröffnet. Blitzschnell sind die Märkte teilweise schon leer gekauft worden.

Was nun aber in einem Lidl in Berlin passiert ist, damit hätte niemand gerechnet. Eine Gruppe von vier bis fünf Personen lud seinen Wagen in dem Discounter richtig voll und raste dann einfach ohne bezahlen davon. Die Polizei ermittelt.

Lidl: Feuerwerkskörper aus Discounter gestohlen

Im Internet kursieren Videos von Feuerwerksverrückten, die die Regale leer kaufen. In Berlin-Neukölln war eine Gruppe jetzt aber besonders dreist. Den Einkaufswagen luden sie voll, doch statt zum Bezahlen an die Kasse zu gehen, flüchteten sie aus dem Lidl.

Vier bis fünf unbekannte Tatverdächtige seien laut der Berliner Polizei am Donnerstagabend (29. Dezember) gegen 20.30 Uhr in den Lidl auf der Glasower Straße in Neukölln spaziert, luden den Einkaufswagen voll und gingen ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich.

Nach Diebstahl in Lidl: Polizei fahndet nach Täter

Als ein Mitarbeiter das komische Treiben bemerkte, die Täter darauf ansprach und sie festhielt, sprühte ein Mann ihm Reizgas in die Augen. Daraufhin rannte die Gruppe auf den Parkplatz, stieg dort schnell in ein Auto und flüchtete.

Die Polizei eilte herbei, konnte die Täter im näheren Umfeld des Lidl-Marktes aber nicht mehr erwischen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes. Ob die Feuerwerksdiebe von einer Sicherheitskamera des Lidls gefilmt worden sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Während der Corona-Pandemie galt in Deutschland striktes Böller-Verbot. Supermärkte durften in den vergangenen Jahren keine Feuerwerkskörper verkaufen. In diesem Jahr dürfen wieder ganz legal die Raketen und Böller an Silvester gezündet werden.